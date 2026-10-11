Rakibinin saçını çektiği için kırmızı kart gören Vinicius taraftarlardan özür diledi

·76·Spor
Rakibinin saçını çektiği için kırmızı kart gören Vinicius taraftarlardan özür diledi

İspanya La Liga'nın 8. haftasında Real Madrid, sahasında Villarreal'i konuk etti ve 1-0'lık skorla zorlu bir galibiyet aldı. Ancak maçın en çok konuşulan olayı, Madrid ekibinin yıldızı Vinicius Junior'ın alışılmadık ve kaba hareketi nedeniyle oyundan atılması oldu.

Brezilyalı forvet, maçın 74. dakikasında sinirlerine hakim olamayarak Villarreal oyuncusunun saçını çekti. Maçın hakemi hiç tereddüt etmeden oyuncuya doğrudan kırmızı kart göstererek oyun dışına gönderdi.

Vinicius'un açıklaması: "Takımımdan ve taraftarlardan özür dilerim"

Maçın ardından Vinicius Junior, sosyal medya hesaplarından kısa ve samimi bir açıklama yaparak takım arkadaşlarını eksik bıraktığı için özür diledi:

  • İtiraf ve pişmanlık: "Mutluluk devam ediyor... Takımımdan ve taraftarlardan özür dilerim," diye yazdı Madridli kanat oyuncusu;

  • Olası diskalifiye: Rakibine yönelik sportmenlik dışı ve agresif hareketi nedeniyle Vinicius, La Liga Disiplin Kurulu tarafından birkaç maç men cezası alma riskiyle karşı karşıya.

Puan durumu: Barcelona ile 6 puanlık fark

Sahada bir kişi eksik kalmasına rağmen "Kralın Kulübü" minimal üstünlüğünü korudu ve puan tablosunda kritik 3 puanı hanesine yazdırdı:

  • Barcelona (1. sıra): Katalanlar 24 puanla ligde liderliğini güvenli bir şekilde sürdürüyor;

  • Atletico Madrid (2. sıra): Diego Simeone'nin ekibi 19 puanla ikinci sırada yer alıyor;

  • Real Madrid (3. sıra): Madrid devi 8. hafta sonunda puanını 18'e çıkardı ve lider Barcelona'nın6 puan gerisinde kaldı;

  • Villarreal (13. sıra): Mağlup olan "Sarı Denizaltı" 8 puanla ligde 13. sırada bulunuyor.

Sırada Sevilla sınavı

Real Madrid, 9. hafta mücadelesinde 18 Ekim'de deplasmanda Sevilla ile karşılaşacak. Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, bu kritik maçta olası diskalifiye nedeniyle Vinicius Junior'dan yoksun kalabilir.

Real MadridVinicius JuniorLa LigaVillarrealFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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