Anderson modern futbolcuların statüsü hakkında görüşlerini dile getirdi

·5·Spor
Anderson modern futbolcuların statüsü hakkında görüşlerini dile getirdi

Brezilya milli takımının eski orta saha oyuncusu Anderson, modern futbolda oyunculara çok çabuk "süperstar" statüsü verilmesi hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Goal.com'un haberine göre eski futbolcu, günümüzde sadece beş iyi maç çıkaran herhangi bir oyuncunun değerinin anında 200 milyon Euro olarak biçilmesini eleştirdi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Anderson, 21. yüzyılda "süperstar" ve "efsane" kavramlarının çok özgürce kullanıldığını vurguladı. Yetenek belirtisi gösteren her genç futbolcu hemen dünya çapında bir yıldız olarak kabul ediliyor, transfer bedelleri hızla yükseliyor ve basında sansasyonel söylentiler artıyor.

Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi – istikrarın ölçütleri

Eski Manchester United orta saha oyuncusu, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'yi modern futboldaki gerçek başarının temel örnekleri olarak gösterdi. Ona göre, bu iki efsanenin seviyesine ulaşmak ve rekorlarını tekrarlamak çok zor, çünkü kariyerleri boyunca 13 kez Ballon d'Or kazandılar.

Bu iki büyük futbolcu, üst düzey formlarını 20 yılı aşkın süredir koruyorlar. Günümüzde bile Ronaldo ve Messi, resmi maçlardaki gol sayılarını 1000'e ulaştırmak için mücadele etmeye devam ediyorlar; bu da ne kadar istikrarlı olduklarını bir kez daha kanıtlıyor.

Geçmiş dönemin rekabet ortamı

Real Madrid kanat oyuncusu Vinícius Júnior gibi futbolcuların mevcut yıldız statülerini tam olarak hak etmeleri için ne yapmaları gerektiği sorusuna yanıt veren Anderson, kendi kariyer yılları ile günümüzü kıyasladı. Kendi döneminde sahada ne tür yeteneklerle karşılaştığını hatırlattı.

talkSPORT Bet Online Slots ile yaptığı röportajda Anderson şunları belirtti: "Futbol değişti. Geçenlerde Instagram'da videoları izlerken arkadaşıma dedim ki: 'Bu oyuncuların harika olduğunu mu düşünüyorsun?' Benim dönemime bakın; Claude Makélélé, Frank Lampard, Steven Gerrard, Cesc Fàbregas, Andrés Iniesta, Xavi ve Xabi Alonso gibi efsanelere karşı oynadım."

2026 sezonunda Ballon d'Or adayları arasında Harry Kane veya Lamine Yamal gibi yeni isimler parlasa da, gerçek süperstarlık kriterleri hala geçmiş dönemin en istikrarlı temsilcileri tarafından belirlenmeye devam ediyor.

AndersonVinícius JúniorCristiano RonaldoLionel MessiReal Madrid
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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