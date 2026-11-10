Çin casusuyla bağlantı şüphesi: Nvidia patronu yarım saatte 7,4 milyar dolar kaybetti

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Çin casusuyla bağlantı şüphesi: Nvidia patronu yarım saatte 7,4 milyar dolar kaybetti

Yapay zeka çipleri pazarının mutlak lideri olan Nvidia'nın patronu Jensen Huang, beklenmedik bir siyasi ve kişisel krizin ortasında kaldı. 9 Kasım'daki borsa işlemlerinin ilk 30 dakikasında milyarderin serveti bir anda yaklaşık 7,4 milyar dolar azalarak 154,7 milyar dolara geriledi. Finansal darbenin nedeni, ABD yetkilileri tarafından başlatılan sansasyonel bir soruşturma oldu.

Casusluk şüphesi ve piyasadaki keskin düşüş

Forbes dergisinin verilerine göre, ABD istihbarat birimleri, Jensen Huang'ın Pekin lehine casusluk yapmakla suçlanan bir kadınla olan ilişkilerini incelemeye başladı. Çin ile teknoloji ve yarı iletken savaşının zirveye ulaştığı bir dönemde ortaya çıkan bu haber, yatırımcılar arasında büyük bir paniğe yol açtı.

Soruşturma haberlerinin yayılmasıyla birlikte Nvidia hisseleri yüzde 5,5 değer kaybetti. Sonuç olarak şirketin piyasa değeri önemli ölçüde düştü ve CEO'nun kişisel varlıkları bir anda milyarlarca dolar eridi.

Gösterge

Kriz öncesi

Kriz sonrası (9 Kasım)

Değişim

Jensen Huang'ın serveti

~162,1 milyar dolar

154,7 milyar dolar

-7,4 milyar dolar (ilk 30 dakikada)

Forbes sıralamasındaki yeri

8. sıra

10. sıra

2 basamak geriledi

Nvidia hisse fiyatı

İstikrarlı seyir

%5,5 düşüş

Keskin piyasa satışı

Temel neden

Teknoloji pazarı büyümesi

ABD istihbarat soruşturması

Çin lehine casusluk şüphesi

"Silikon Vadisi'nin sembol ismi olan bir yöneticinin jeopolitik ve istihbarat krizlerine karışması, yapay zeka endüstrisindeki en büyük kurumsal risklerden birini ortaya çıkardı."

İlk 10 milyarder listesindeki sarsıntı

Bu finansal kayıp, Jensen Huang'ın Forbes dünya milyarderler listesindeki konumunu da doğrudan etkiledi. İş insanı küresel listede 8. sıradan 10. sıraya geriledi ve önümüzdeki günlerde ilk ondan tamamen çıkma riskiyle karşı karşıya kaldı.

Nvidia, yapay zeka gelişimi ve yüksek teknolojili çip satışlarında ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarıyla doğrudan bağlantılı olan kilit bir kuruluştur. Bu nedenle Washington'un şirket yöneticisine karşı başlattığı soruşturma, sadece Huang'ın kişisel statüsünü değil, tüm teknoloji sektörü hisselerini de ciddi şekilde etkileyebilir.

Sizce teknoloji devlerinin yöneticilerine yönelik bu tür siyasi suçlamalar gerçekten ulusal güvenlik endişesi mi, yoksa pazarı yeniden şekillendirmeye yönelik bir baskı mı? Fikirlerinizi yorumlarda paylaşın.

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editör
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