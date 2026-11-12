İnanılmaz geri dönüş: Özbekistan, Rusya karşısında galibiyeti elinden kaçırdı

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İnanılmaz geri dönüş: Özbekistan, Rusya karşısında galibiyeti elinden kaçırdı

Taşkent'teki muhteşem Pahtakor Stadyumu'nda Özbekistan ve Rusya milli futbol takımları arasında oynanan hazırlık maçı, gerçek bir gol şölenine ve beklenmedik dönüşlere sahne oldu. Maça çok iyi başlayan ve skor avantajını elinde bulunduran temsilcilerimiz, sonunda rakibin yoğun baskısına dayanamayarak 2:3 skoruyla mağlup oldu.

Maçın senaryosu: Sönen umutlar

Karşılaşma ev sahibi ekibin aktif oyunuyla başladı. Henüz maçın 4. dakikasında Rus savunma oyuncusu Viktor Melyohin kendi kalesine gol atınca skor açıldı (1:0). İlk yarı bu skorla sona ererken, ikinci yarının hemen başında, 46. dakikada Behruz Karimov, Dostonbek Hamdamov'un pasını gole çevirerek farkı ikiye çıkardı (2:0).

Ancak maçın son bölümünde konuk ekip hareketlendi ve oyunun kaderini tamamen değiştirdi:

  • 70. dakika: Oyuna sonradan giren Nikolay Komliçenko farkı bire indirdi (2:1).

  • 75. dakika: Yine Komliçenko duble yaparak dengeyi sağladı (2:2).

  • 79. dakika: Aleksey Mirançuk tarafından atılan gol ise Rusya milli takımına iradeli bir galibiyet getirdi (2:3).

Maç istatistikleri ve detaylar

Bilgiler

Final skoru

Özbekistan — Rusya 2:3

Yer

Taşkent, Pahtakor Stadyumu

Goller

Viktor Melyohin (4, kendi kalesine), Behruz Karimov (46) — Nikolay Komliçenko (70, 75), Aleksey Mirançuk (79)

Sarı kartlar

Akmal Mozgovoy (16), İlya Vahaniya (19), Şerzod Esanov (65)

Kadrolar

  • Özbekistan: Vladimir Nazarov, Behruz Karimov (Gıyosjon Rızaqulov, 89), Akmal Mozgovoy, Azizjon Ganiyev (Diyor Holmatov, 62), Eldor Şomurodov (Husayn Norchayev, 80), Dostonbek Hamdamov (Ruslanbek Jiyanov, 62), Abbosbek Fayzullayev (Aziz Amonov, 80), Şerzod Esanov (Umarali Rahmonaliyev, 89), Mahmud Mahamadjonov (Dilşodbek Murtazayev, 80), Jahongir O'rozov, Muhammadrasul Abdumajidov.

  • Rusya: Matvey Safonov, Danil Krugovoy (Mingiyan Beveyev, 90+1), Leçi Sadulayev (Aleksey Mirançuk, 66), Konstantin Tyukavin (Nikolay Komliçenko, 66), Viktor Melyohin, Yaroslav Gladışev (Kirill Glebov, 66), Aleksandr Silyanov (Kirill Danilov, 46), İvan Oblyakov (Aleksey Mironov, 66), İlya Vahaniya (Andrey Langoviç, 76), Matvey Kislyak (Danil Glebov, 76), Aleksey Batrakov (Danil Prutsev, 90+1).

Böylece, iki farklı önde olan temsilcilerimiz, maçın sonundaki hatalar nedeniyle rakibine mağlup oldu.

Sizce temsilcilerimiz ikinci yarıda neden üstünlüğünü koruyamadı? Yorumlarınızı bekliyoruz!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editör
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