Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko arasında Moskova'da gayriresmi bir görüşme gerçekleşti. Görüşmelerin ardından Vladimir Putin, Belaruslu mevkidaşını evinde akşam yemeğinde sohbeti sürdürmeye şahsen davet etti.

İnsani iş birliği ve güvenlik konuları

İki devlet başkanının görüşmesinde güvenlik alanındaki ikili iş birliği ve Ukrayna çatışmasıyla ilgili insani konular ele alındı. Vladimir Putin, Ukrayna yönündeki insani takasların organize edilmesinde sağladığı destekten dolayı Aleksandr Lukaşenko'ya teşekkür ederek, Moskova'nın bu çalışmaları yüksek değerlendirdiğini vurguladı.

Buna karşılık Aleksandr Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı'na cumhuriyetin güvenliğinin sağlanması konusunda varılan mutabakatların zamanında yerine getirilmesi nedeniyle teşekkür etti. Belarus lideri, ülkesinin modern silah türlerini tamamen benimsediğini ve Ukrayna çatışması deneyimini dikkate alarak askeri hazırlığı güçlendirdiğini bildirdi.

«Belarus en modern silahları benimsedi. Bizde gönüllü birliklerinden düzenli orduya kadar tam teşekküllü muharip birimler oluşturuldu», — dedi Aleksandr Lukaşenko.

Görüşme ve iş birliği parametreleri Resmi bilgiler ve detaylar Görüşme tarihi ve formatı 10 Kasım 2026, gayriresmi görüşme ve evde akşam yemeği Ele alınan ana konular Güvenlik, insani takaslar ve ekonomik ilişkiler Askeri alandaki yenilikler Belarus en modern silahları benimseyerek tam teşekküllü muharip birimler kurdu Ekonomik gösterge İki ülke arasındaki ticaret hacmi yüzde 21 arttı Akşam yemeği daveti Vladimir Putin, resmi görüşmenin ardından Lukaşenko'yu evinde ağırlamayı teklif etti

«Siyasi ve askeri alandaki sağlam iş birliğinin arka planında, Rusya ile Belarus arasındaki ekonomik göstergeler de önemli ölçüde artmaktadır».

Ticaret hacmindeki yüzde 21'lik artış

Görüşme sırasında sadece askeri-siyasi değil, ekonomik konulara da odaklanıldı. Aleksandr Lukaşenko'nun ifadelerine göre, mevcut dönemde Rusya ile Belarus arasındaki karşılıklı ticaret hacmi yüzde 21 artmıştır. Bu durum, kardeş ülkeler arasındaki entegrasyonun ve ticari-ekonomik ilişkilerin yüksek hızla geliştiğini göstermektedir.

Görüşmenin gayriresmi bir havada devam etmesi ve liderlerin ev ortamındaki akşam yemeğinde önemli bölgesel konuları ele alması, iki ülke arasındaki müttefiklik ilişkilerinin ne kadar yakın olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Sizce Rusya ile Belarus arasındaki askeri-siyasi ve ekonomik entegrasyonun güçlenmesi bölgedeki genel güvenliği nasıl etkiler? Fikrinizi yorumlarda belirtin!