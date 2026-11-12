Ukrayna savaşında «ilerleme kaydediliyor»: Kremlin'deki görüşmenin ardından neler biliniyor?
Ukrayna'daki askeri çatışmanın barışçıl yollarla çözülmesi ve diplomatik diyalogların sürdürülmesi konusunda önemli bir adım atıldı. ABD Başkanı'nın özel temsilcisi Steve Witkoff, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmelerde bulundu. Kremlin'de gerçekleşen bu görüşmenin sonuçlarına göre taraflar, üçlü görüşmelerin bir sonraki turunu yapma konusunda anlaştılar.
Kremlin'deki görüşmeler ve Witkoff'un açıklaması
Özel temsilci Steve Witkoff, Putin ile gerçekleşen görüşmeyi son derece verimli ve kapsamlı olarak değerlendirdi. Ona göre, mevcut aşamada Ukrayna çatışmasını gidermek ve soruna çözüm bulmak yolunda ciddi bir «ilerleme kaydediliyor».
«Abu Dabi'ye gelince, çoğu kişi üçlü görüşmeleri yeniden başlatacağımıza inanmıyordu. Ancak biz onları yeniden başlattık. Bir sonraki görüşmeyi şimdiden belirledik», dedi ABD Başkanı'nın özel temsilcisi.
Görüşme sürecindeki önemli noktalar
Bilgiler ve detaylar
Ana görüşme yeri
Moskova şehri, Kremlin
Görüşmeyi gerçekleştiren kişiler
Steve Witkoff (ABD özel temsilcisi) ve Vladimir Putin
Varılan temel anlaşma
ABD, Ukrayna ve Rusya arasında yeni üçlü görüşme turu
Ek katılımcılar
Görüşmelerin bir sonraki aşamasına Avrupalı temsilcilerin de katılması bekleniyor
Uluslararası toplumun katılımı
Ayrıca Steve Witkoff, konuşmasında gelecek yeni aşamadaki görüşmelere Avrupalı temsilcilerin de katılacağını özellikle vurguladı. Bu, barış sürecinin kapsamının genişlediğini ve uluslararası toplumun aktif katılımının arttığını gösteriyor.
Bu diplomatik çabaların sonraki aşamaları, dünya kamuoyunun ve kitle iletişim araçlarının merkezinde kalmaya devam ediyor.
Sizce ABD, Rusya ve Ukrayna arasındaki üçlü görüşmeler, uzun süredir beklenen barışa ulaşmada ne kadar etkili bir sonuç verecek? Fikrinizi yorumlarda belirtin!
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