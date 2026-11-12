Ukrayna'daki askeri çatışmanın barışçıl yollarla çözülmesi ve diplomatik diyalogların sürdürülmesi konusunda önemli bir adım atıldı. ABD Başkanı'nın özel temsilcisi Steve Witkoff, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmelerde bulundu. Kremlin'de gerçekleşen bu görüşmenin sonuçlarına göre taraflar, üçlü görüşmelerin bir sonraki turunu yapma konusunda anlaştılar.

Kremlin'deki görüşmeler ve Witkoff'un açıklaması

Özel temsilci Steve Witkoff, Putin ile gerçekleşen görüşmeyi son derece verimli ve kapsamlı olarak değerlendirdi. Ona göre, mevcut aşamada Ukrayna çatışmasını gidermek ve soruna çözüm bulmak yolunda ciddi bir «ilerleme kaydediliyor».

«Abu Dabi'ye gelince, çoğu kişi üçlü görüşmeleri yeniden başlatacağımıza inanmıyordu. Ancak biz onları yeniden başlattık. Bir sonraki görüşmeyi şimdiden belirledik», dedi ABD Başkanı'nın özel temsilcisi.

Görüşme sürecindeki önemli noktalar Bilgiler ve detaylar Ana görüşme yeri Moskova şehri, Kremlin Görüşmeyi gerçekleştiren kişiler Steve Witkoff (ABD özel temsilcisi) ve Vladimir Putin Varılan temel anlaşma ABD, Ukrayna ve Rusya arasında yeni üçlü görüşme turu Ek katılımcılar Görüşmelerin bir sonraki aşamasına Avrupalı temsilcilerin de katılması bekleniyor

Uluslararası toplumun katılımı

Ayrıca Steve Witkoff, konuşmasında gelecek yeni aşamadaki görüşmelere Avrupalı temsilcilerin de katılacağını özellikle vurguladı. Bu, barış sürecinin kapsamının genişlediğini ve uluslararası toplumun aktif katılımının arttığını gösteriyor.

Bu diplomatik çabaların sonraki aşamaları, dünya kamuoyunun ve kitle iletişim araçlarının merkezinde kalmaya devam ediyor.

Sizce ABD, Rusya ve Ukrayna arasındaki üçlü görüşmeler, uzun süredir beklenen barışa ulaşmada ne kadar etkili bir sonuç verecek? Fikrinizi yorumlarda belirtin!