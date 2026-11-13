Helikopter eve düştü ve yangına yol açtı: Malatya'daki facianın tüm detayları

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Helikopter eve düştü ve yangına yol açtı: Malatya'daki facianın tüm detayları

12 Kasım 2026 akşamı Türkiye'nin doğusundaki Malatya ilinde meydana gelen trajik olay ülke kamuoyunu sarstı. Askeri Sikorsky S-70 tipi helikopterin düşmesi sonucu uçaktaki dört askeri personel hayatını kaybetti.

Olay yeri ve sonuçları

Acil durum, saat 18:45 civarında Malatya ilinin Yeşilyurt ilçesindeki Samanköy bölgesinde meydana geldi. Helikopterin düşmesinin ardından şiddetli bir yangın çıktı ve alevler doğrudan yakınlardaki konutlardan birine sıçradı.

Olay yerine derhal Acil Durum Yönetimi (AFAD) ve profesyonel itfaiye ekipleri sevk edilerek yangın kısa sürede söndürüldü. Yerel halk ve yerdeki siviller arasında can kaybı olmadığı resmen doğrulandı.

Olayın ana detayları

Veriler ve göstergeler

Tarih ve saat

12 Kasım 2026, saat 18:45 civarı

Konum

Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi (Samanköy bölgesi)

Hava aracı

Sikorsky S-70 (Black Hawk ihracat versiyonu)

Kayıplar

4 askeri personel (2 pilot binbaşı ve 2 teknisyen)

Yerdeki durum

Eve yangın sıçradı, AFAD ekipleri yangını söndürdü

Askerlerin isimleri ve resmi açıklama

Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler meydana gelen facia nedeniyle derin üzüntülerini dile getirerek hayatını kaybedenlerin kimliklerini açıkladı. Kaza sonucunda:

  • İki pilot binbaşı — Erdem Çimen ve Orkun Pınar;

  • İki teknik personel — Hüseyin Zehir ve Serkan Önder hayatını kaybetti.

Soruşturma süreci ve helikopter hakkında

Askeri helikopterin düşüş nedenleri henüz bilinmiyor. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili derhal resmi adli soruşturma başlatılmış olup, özel savcılardan oluşan bir ekip olay yerinde incelemelerde bulunmaktadır.

Bilgi için, Sikorsky S-70 (ünlü Black Hawk helikopterinin ihracat versiyonu), Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından personel taşıma, askeri lojistik ve arama-kurtarma operasyonlarında yaygın olarak kullanılan güvenilir bir çok amaçlı askeri helikopterdir.

Sizce bu tür karmaşık askeri helikopterlerin ani kazalarına genellikle hangi teknik veya hava koşulları neden olabilir? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editör
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