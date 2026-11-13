Palau mutfağında sıra dışı bir yemek: Yarasa çorbasını tadan blogger eleştiri yağmuruna tutuldu

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Palau mutfağında sıra dışı bir yemek: Yarasa çorbasını tadan blogger eleştiri yağmuruna tutuldu

Brezilyalı bir blogger, Pasifik Okyanusu'nda yer alan ada ülkesi Palau'ya yaptığı gezi sırasında yerel halkın geleneksel yemeklerinden biri olan yarasa çorbasını tattı. Bu süreci kaydedip sosyal medyada paylaşması, takipçileri arasında sert tartışmalara yol açtı.

Bu yemek, Palau mutfağında uzun yıllardır hazırlanmaktadır. Genellikle meyve yiyen yarasalardan pişirilir ve yerel gastronomik geleneklerin bir parçası olarak kabul edilir. Ancak, diğer ülkelerden insanlar için sıra dışı görünen bu yemeğin yer aldığı video kısa sürede geniş çapta yayıldı.

Bloggerın kendi ülkesinden olan takipçileri, onun bu seçimini pek onaylamadı. Bazıları, yemeğin hijyenik yönleri ve tüketimiyle bağlantılı olabilecek bulaşıcı hastalık risklerinin endişe verici olduğunu belirtti.

Diğer kullanıcılar ise yabancı ülkelere seyahat ederken yerel gelenekleri ve ulusal yemekleri tanımanın doğal bir durum olduğunu savundu. Buna rağmen, eleştirenlerin bir kısmı bloggerı, daha fazla izlenme uğruna sağlıkla ilgili olası riskleri göz ardı etmekle suçladı.

Sonuç olarak, Palau mutfağına özgü geleneksel yemek hakkındaki video, sadece sıra dışı bir gastronomik deneyim değil, aynı zamanda kültürel gelenekler ve gıda güvenliği konusundaki tartışmaları da gün yüzüne çıkardı.

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Nigina Zarqarayeva«ZAMIN.UZ» editör
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