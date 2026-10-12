İtalyan restoranında sıra dışı yemek: Müşterilere «kızarmış hava» servis ediliyor

İtalya'nın Castelfranco-Veneto şehrindeki bir restoran, rakiplerinden farklı bir yöntemle ayrılmaya karar verdi. Misafirlerine «kızarmış hava» adını verdikleri sıra dışı bir yemek sunuyorlar. Bu ilginç yemek, sadece ismiyle değil, hazırlanış şekli ve sunumuyla da birçok kişinin dikkatini çekti.

Feva restoranının şefi Nicola Dinato, açık havada olma ve temiz hava soluma hissini bir yemekle ifade etmek istedi. Bu amaçla İtalyanca «aria fritta» yani «kızarmış hava» olarak adlandırılan yemeği yarattı.

Ancak yemeğin ismi biraz yanıltıcı olabilir. Çünkü bu kıtır atıştırmalık aslında tapyoka kabuğundan yapılıyor. Önce fırında pişiriliyor, ardından kızgın yağda kızartılıyor. Böylece yemeğin temelini havanın kendisi değil, özel bir yöntemle pişirilmiş tapyoka oluşturuyor.

Yine de hazırlık sürecinde hava ile ilgili bir madde olan ozon da kullanılıyor. Tapyoka kabuğu fırında pişirilip yağda kızartıldıktan sonra ozonla zenginleştiriliyor. Bu işlem 10 dakika sürüyor ve sonuç olarak yemek kendine has bir kokuya sahip oluyor.

Özel işlem görmüş kıtır «kızarmış hava» daha sonra pamuk şeker üzerine yerleştiriliyor. Şef Nicola Dinato, pamuk şekerin misafirlere gökyüzündeki bulutları anımsatmasını umuyor. Böylece yemeğin sadece tadı ve kokusu değil, dış görünüşü de açık hava ve doğa ile ilgili çağrışımlar uyandırmaya hizmet ediyor.

«Kızarmış hava»nın fiyatı ne kadar?

Bu sıra dışı yemek, bir aydan fazla süredir internetteki tartışmaların ve makalelerin konusu haline geldi. Bunun temel nedenlerinden biri, Feva restoranında bir porsiyonu için 30 dolar istendiğine dair haberlerdi.

Ancak restoran çalışanlarından biri, yemek hakkındaki bir makaleye yorum yaparak bu bilgiye açıklık getirdi. Çalışan, «kızarmış hava»nın aslında restoranın tüm misafirlerine bir karşılama ikramı olarak ücretsiz sunulduğunu belirtti.

Çalışan bu fikri «hafifliğe teşvik» olarak da tanımladı. Bu ifadenin arkasında yemeğin özgün fikri, yani insanları alışılagelmiş yemek yeme kavramlarının biraz dışına çıkarmak ve beklenmedik bir deneyimle şaşırtmak amacı yatıyor.

Şef Nicola Dinato, Tribuna di Treviso gazetesine verdiği röportajda, «Ben bu yemeği her zaman masaya ilk gelen iştah açıcı olarak sunuyorum. Bununla müşterilerime, hayatlarını gerçek deneyimlerle doldurmaya her zaman çaba göstermeleri gerektiğini hatırlatmak istiyorum» dedi.

Böylece İtalya'daki bu restoranın «kızarmış hava»sı, basit bir yemekten daha fazlasını ifade ediyor. Şef için bu, misafirleri şaşırtmak, onlara yeni duygular sunmak ve hayattaki gerçek deneyimleri takdir etmeye teşvik etmek için bir araçtır.