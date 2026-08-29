Yarasa bir kadının ağzına girmeye çalıştı — doktorlar neye karşı uyarıyor?

·54·Dünya
Yarasa bir kadının ağzına girmeye çalıştı — doktorlar neye karşı uyarıyor?

ABD'nin Virginia eyaletinin Richmond şehrinde görev yapan gastroenterolog Dr. Krista Edelman, Instagram hesabından gece yaşadığı korkunç ve sıra dışı bir olayı video mesajla paylaştı. Kadın, gece yarısı uykusundan uyandığında yüzünde bilinmeyen bir canlının hareket ettiğini fark etti.

Başta bunu sadece gerçekçi bir rüya sandığını belirten doktor, eliyle dokunduğunda gerçek bir yarasanın ağzına girmeye çalıştığını fark etti.

«Elimle kanatlarını katladım»: Korkunç gecenin detayları

Doktor, yerel televizyon kanallarına verdiği röportajda o korkunç anları şöyle hatırlıyor:

  • Sıra dışı bir rüya: «Rüyamda çok sevimli, küçük bir tarla faresinin ağzıma girmeye çalıştığını gördüm. Her şey son derece gerçekçi görünüyordu», — diyor Edelman;

  • Gerçek korku ve kanatlar: «Uyandıktan sonra ağzımın etrafında bir şey olduğunu hissedip elimi uzattım. Dokunduğumda, bir yarasanın kanatlarını katlayıp tuttuğumu anladım. Bu bir rüya değil, ağzıma girmeye çalışan canlı bir yarasaydı», — diye vurguladı WWBT-TV kanalına;

  • Hızlı kurtuluş: Kadının çığlıklarıyla uyanan eşi hemen yarasayı yakaladı ve doktorlar yarasayı özel bir kaba koyarak acilen acil servise gittiler.

Tıp uzmanlarının uyarısı: Kuduz riski nedir?

St. Mary Hastanesi Tıbbi Direktör Yardımcısı Dr. Adam Landsi, doktorun yarasayı inceleme için getirerek en doğru kararı verdiğini belirtti:

  • Görünmez diş izleri: Yarasa dişleri son derece küçüktür ve insan ısırıldığını fark etmeyebilir;

  • Kuduz riski: Kuduz virüsü neredeyse yüzde 100 ölümcül bir hastalık olduğundan, yarasa ile her türlü doğrudan temasta en kötü senaryoyu varsayıp derhal tedaviye başlamak gerekir;

  • Laboratuvar sonucu: Yapılan derinlemesine laboratuvar analizlerinden sonra bu yarasada kuduz virüsü tespit edilmedi (sonuç negatif çıktı) ve kadının sağlığının risk altında olmadığı anlaşıldı.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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