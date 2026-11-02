Endonezya'da yaklaşık 90 yıldır bilimsel kaynaklarda görülmeyen zehirli bir primat bulundu

·25·Dünya
Endonezya'da yaklaşık 90 yıldır bilimsel kaynaklarda görülmeyen zehirli bir primat bulundu

Endonezya'nın Bangka Adası'nda yaşayan ve yaklaşık 90 yıldır bilimsel kayıtlarda yer almayan Bangka yavaş lorisinin varlığı doğrulandı. Yerel bir hayvan kurtarma merkezi, 2015-2025 yılları arasında bu primatın 90'dan fazla bireyini kayıt altına aldı. Bu durum yeni bir bilimsel çalışmada açıklandı.

Araştırma verileri, Endonezya'daki Alobi Wildlife Rescue Center uzmanları tarafından toplandı. Buna göre, Bangka yavaş lorisi bilimsel literatürde en son 1930'larda kaydedilmiş ve sonrasında neslinin tükenmiş olabileceği düşünülmüştü. Ancak yerel halk bu hayvanlarla karşılaştıkça kurtarma merkezine bildirimde bulunuyordu.

Kurtarılan 90'dan fazla hayvandan 86'sı rehabilite edildikten sonra adadaki yedi farklı bölgeye salındı. Bazıları yerleşim yerleri, bahçeler, yollar ve plantasyonlarda bulundu. Bu durum, primatların doğal yaşam alanlarının daraldığını ve insanlarla çatışma durumlarının arttığını gösteriyor.

Banka yavaş lorisi; büyük gözlü, ağaçlarda yaşayan ve çoğunlukla gece aktif olan küçük bir primattır. En sıra dışı özelliği ise zehirli ısırma yeteneğidir. Hayvanın dirsek kısmına yakın özel bezler bulunur; bu bezlerden salgılanan sıvıyı lori yalayarak tükürüğüyle karıştırır. Sonuç olarak ısırığı zehirli bir özellik kazanır. Bu durum insanda şiddetli ağrı, şişlik ve ağır alerjik reaksiyonlara, bazı durumlarda ise hayati tehlike arz eden anafilaktik şoka neden olabilir.

Bilim insanları, türün geleceğinin ciddi tehdit altında olduğunu vurguluyor. Bangka Adası'ndaki yasa dışı kalay madenciliği, palmiye yağı plantasyonları için yapılan arazi açma çalışmaları ve ormansızlaşma, hayvanların doğal yaşam alanlarını daraltıyor. Elektrik telleri, yollar ve yasa dışı hayvan ticareti de onlar için tehlike oluşturuyor.

Uzmanlar, primatların sayısını ve yayılım alanını belirlemek için ek araştırmalar yapılması ve kalan ormanların korunması gerektiğini belirtiyor. Şu an için adada kaç adet Bangka yavaş lorisi kaldığı tam olarak bilinmiyor.

Banka Yavaş LorisiAlobi Wildlife Rescue CenterEndonezyaPrimatlarBiyoçeşitlilik
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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