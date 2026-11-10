Almatı'da bir adam kızıyla yürürken nehre düşen yavru köpeği kurtardı (video)

Kazakistan'ın Almatı şehrinde küçük kızıyla yürüyüşe çıkan bir adam, nehre düşen bir yavru köpeği kurtarmak için koştu. Hayvana yardım etmek için hiç tereddüt etmeden eğilip onu sudan çıkarmaya çalıştığı anların videosu sosyal medyada yayıldı.

Yerel basında çıkan haberlere göre olay, 9 Kasım sabahı saat 08:15 civarında Sayran Gölü yakınındaki River City konut kompleksi yanında meydana geldi. Kızıyla birlikte yürüyen adam, suda çırpınan yavru köpeği fark ederek onu kurtarmak için harekete geçti.

Olay, tesadüfen oradan geçen bir görgü tanığı tarafından kaydedildi. Videoyu çeken kişi, adamın küçük kızıyla birlikte yürüdüğünü belirtti. Adam yavru köpeği kurtarmaya koştuğunda, küçük kız videoyu çeken kadının arkadaşı tarafından gözetim altında tutuldu.

Videoyu sosyal medyada paylaşan kadın, kahramanı bulup hayvanın hayatını kurtardığı için ona teşekkür etmek istediğini ifade etti. Şu an için adamın kimliğinin belirlendiğine dair bir bilgi bulunmuyor.

Bu görüntüler sosyal medya kullanıcılarından büyük ilgi gördü. Birçok kişi adamın karşılıksız yardımını takdir ederek, onun insanlığını ve hayvan sevgisini övdü.