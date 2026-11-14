İtalya'da doğuştan görme engelli kadın 200 saatten fazla uçuş gerçekleştirdi

İtalyan 56 yaşındaki Lucia Sabrina Papa, doğuştan görme engelli olmasına rağmen uçak kullanmayı öğrendi ve 200 saatin üzerinde uçuş deneyimi kazandı. Ülkedeki ilk görme engelli pilot adayı olarak tanınıyor.

Sabrina çocukluğundan beri uçaklara ilgi duyuyordu. Küçükken evinin yakınındaki askeri havaalanından geçen uçakların sesini duyarak gökyüzünde uçmayı hayal ederdi. Ancak görme yetisi olmadığı için bu hayalini gerçekleştirmenin imkansız olduğunu düşünüyordu.

2016 yılında, engelli bireylerin havacılıkla ilgilenmelerine yardımcı olan kuruluşlarla tanıştı ve uçuş eğitimlerine başladı. Başlangıçta uçakta yolcu olarak uçtu, daha sonra bir eğitmen yardımıyla kontrol sistemlerini kavradı.

Eğitimler sırasında Sabrina ve eğitmeni özel bir dokunsal yöntem geliştirdiler. Eğitmen, uçağın durumunu el ile hissettirerek açıklıyor, gösterge paneli verilerini ise sesli olarak okuyor. Bu şekilde kadın, uçağı yönetmek için gerekli hareketleri öğrendi.

Sky Arrow ve Tecnam P-92 gibi ultralight uçakların yanı sıra Cessna 152, Cessna 172 ve Extra EA-200 akrobasi uçağıyla da uçtu. Ancak Sabrina henüz özel pilot lisansına sahip değil ve tüm uçuşlarını bir eğitmen eşliğinde gerçekleştiriyor. Eğitmen, gerektiğinde kontrollere müdahale etmeye hazır bekliyor.

Aralık 2024'te hayatı ve uçuş deneyimleri hakkında «Volando nell'invisibile» («Görünmezlik Dünyasında Uçuş») adlı kitabını yayımladı. Kitabında havacılığa olan ilgisini, eğitim sürecinde karşılaştığı zorlukları ve hayalini gerçekleştirme yolculuğunu anlattı.

Kasım 2026'da Sabrina, Roma'daki Fiumicino Havalimanı'nın kontrol kulesini de ziyaret etti. Orada hava trafik kontrol uzmanlarının faaliyetleri ve uçuş güvenliğini sağlamak için kullanılan teknolojiler hakkında bilgi edindi.