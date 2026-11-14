Bibisara Assaubayeva dünya 12 numaralı satranç oyuncusunu mağlup etti
Kazak satranç oyuncusu Bibisara Assaubayeva, Budapeşte'de düzenlenen Total Chess World Championship Tour Pilot 2026 süper turnuvasında sansasyonel bir sonuca imza attı. Hintli Arjun Erigaisi'yi mağlup etti. Erigaisi, FIDE reytinginin açık kategorisinde 12. sırada yer alıyor. Bu konuda Zakon.kz haber verdi.
Hintli satranç oyuncusunun reytingi 2746 puan, Assaubayeva'nınki ise 2532 puandır. Ancak rövanş maçında Erigaisi galip gelmeyi başardı. İki oyunun sonucuna göre rakipler birbirlerine karşı birer galibiyet elde etti.
Turnuvanın 13 Kasım maçlarında Assaubayeva, Hintli Vaishali Rameshbabu'ya karşı da iki oyun oynadı. İlk oyunu Kazak satranç oyuncusu kazanırken, rövanş maçında Vaishali üstün geldi. Böylece Assaubayeva gruptaki puanını 8'e çıkardı.
D grubunda Maxime Vachier-Lagrave 12 puanla lider durumda. Hans Niemann 9 puanla ikinci, Arjun Erigaisi ise yine 9 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Assaubayeva ise 8 puanla dördüncü sırada bulunuyor.
Turnuvada Özbekistan temsilcisi Nodirbek Abdusattorov da yer alıyor. A grubunda Jorden van Foreest'e karşı oynadığı iki oyundan birini kaybetti, diğerinde ise berabere kaldı. Şu anda 5 puanı bulunuyor.
A grubunda Alireza Firouzja 11 puanla liderlik koltuğunda. Jorden van Foreest 8 puanla ikinci sırada yer alıyor.
Total Chess World Championship Tour Pilot 2026 turnuvası 10-20 Kasım tarihleri arasında Budapeşte'de düzenleniyor. Turnuvaya dünyanın en güçlü 24 satranç oyuncusu katılıyor.
- #Bibisara Assaubayeva
- #Nodirbek Abdusattorov
- #Total Chess World Championship Tour Pilot 2026
- #FIDE
- #Satranç
Abonelikle reklam yok
Zamin Premium — aylık 4 900 UZS
Yorumlar0
…