Bibisara Assaubayeva dünya 12 numaralı satranç oyuncusunu mağlup etti

Kazak satranç oyuncusu Bibisara Assaubayeva, Budapeşte'de düzenlenen Total Chess World Championship Tour Pilot 2026 süper turnuvasında sansasyonel bir sonuca imza attı. Hintli Arjun Erigaisi'yi mağlup etti. Erigaisi, FIDE reytinginin açık kategorisinde 12. sırada yer alıyor. Bu konuda Zakon.kz haber verdi.

Hintli satranç oyuncusunun reytingi 2746 puan, Assaubayeva'nınki ise 2532 puandır. Ancak rövanş maçında Erigaisi galip gelmeyi başardı. İki oyunun sonucuna göre rakipler birbirlerine karşı birer galibiyet elde etti.

Turnuvanın 13 Kasım maçlarında Assaubayeva, Hintli Vaishali Rameshbabu'ya karşı da iki oyun oynadı. İlk oyunu Kazak satranç oyuncusu kazanırken, rövanş maçında Vaishali üstün geldi. Böylece Assaubayeva gruptaki puanını 8'e çıkardı.