Bu köpeğin benzersiz görünüşü interneti hayrete düşürdü

Kısa omurga sendromuyla doğan Tilli adlı köpek, sosyal medyada binlerce değil, milyonlarca kullanıcının sevgisini kazanıyor. Görünüşü, son günlerde internette büyük yankı uyandıran «Jimoti» lakaplı rakunu andırıyor. Bu durum yabancı basında da yer aldı.

Edinilen bilgilere göre Tilli, 2019 yılında sahibi Anna Marie Giannini tarafından sahiplenilen 7 yaşındaki bir Tibet Spaniel'idir. Köpek, doğuştan gelen bir kusurla dünyaya geldiği için kimse onu sahiplenmek istememiş ve hatta ötenazi yapılması bile planlanmıştı.

Anna Marie, kendisine köpeklerden birinin doğuştan engelli olduğu ve bu yüzden ona yuva bulmanın zor olduğu söylendiğini ifade ediyor. Eğer sahiplenen çıkmasaydı, uyutulma ihtimali yüksekti. Ancak Anna, bu durumu duymadan önce bile Tilli'ye bağlandığını ve onu sahiplenmeye karar verdiğini belirtiyor.

Bugün Tilli'nin günlük hayatı TikTok, Instagram ve Facebook sayfaları üzerinden düzenli olarak paylaşılıyor. Köpeğin diğer köpeklerle oynaması, sahibiyle vakit geçirmesi ve dinlenmek için rahat pozisyonlar araması gibi ilginç videolar milyonlarca izleyicinin dikkatini çekiyor.

Anna Marie'ye göre, Tilli doğuştan gelen bir sendromla dünyaya gelse de, aynı hastalıkla yaşayan insanlar gibi vücudu bu duruma uyum sağlamış. Bu nedenle aktif bir yaşam sürüyor ve kendini iyi hissediyor.

Son günlerde internette popüler olan kısa omurgalı rakun Jimoti sayesinde Tilli'ye olan ilgi daha da arttı. Özellikle sevimli hareketlerinin yer aldığı videolar sosyal medyada hızla yayılıyor.

Anna Marie, Jimoti hakkındaki videoları izledikten sonra insanların Tilli'yi ilk gördüklerinde neden bu kadar şaşırdıklarını ve ona neden bu kadar bağlandıklarını daha iyi anladığını itiraf ediyor.

Uzmanlar Seattle'da bulunan Jimoti'nin ömrünün kısa olabileceğini belirtiyor. Ancak Tilli'de şu ana kadar kısa omurga sendromuyla ilgili ciddi bir sağlık sorunu gözlemlenmedi.

Sahibi, köpeğin hastalığının ona herhangi bir ağır komplikasyon bırakmadığını ve veterinerlerin Tilli'nin uzun ve sağlıklı bir ömür sürmesini beklediğini vurguluyor.

Cornell Veterinerlik Fakültesi uzmanı Brian Collins, kısa omurga sendromunun hayvanlar arasında çok nadir görülen doğuştan bir durum olduğunu belirtiyor. Bu tür mutasyonlar bazı durumlarda iç organların sıkışmasına veya eklem sorunlarına yol açabiliyor.

Ayrıca uzman, bu mutasyonun Jimoti'nin ağaçlara tırmanmasını ve yırtıcılardan kaçmasını oldukça zorlaştırdığını düşünüyor. Buna rağmen bilim insanları, onun hayatta kalması ve sağlıklı bir yaşam sürmesi konusunda umutlu.