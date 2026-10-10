İtalya'da 5 milyon avro değerinde 30 bin şişe şarap çalındı

·10·Dünya
İtalya'da 5 milyon avro değerinde 30 bin şişe şarap çalındı

İtalya'nın Toskana bölgesinde bulunan bir şarap üreticisi tesisinin deposundan toplam 5 milyon avro değerinde 30 bin şişe şarap çalındı. Olayın boyutu ve çalınan ürünlerin değeri nedeniyle bu suç, İtalya tarihindeki en büyük şarap hırsızlıklarından biri olarak değerlendiriliyor. Konuyla ilgili haberi “Financial Times” gazetesi duyurdu.

Belirtildiğine göre olay, bu yıl 4 Ekim'i 5 Ekim'e bağlayan gece İtalya'nın en eski şarap üreticilerinden biri olan Marchesi Antinori deposunda meydana geldi. Maskeli yedi erkek, güvenlik alarmını devre dışı bırakarak Tignanello, Solaia ve Guado al Tasso gibi ünlü şarapların bulunduğu kutuları iki büyük kamyona yükleyerek olay yerinden uzaklaştı.

Dikkat çekici olan ise hırsızlığın, şirketin yurt dışındaki müşterilerine en pahalı şaraplarından oluşan büyük bir sevkiyat hazırlığı yaptığı sırada gerçekleşmiş olmasıdır. Gazetenin verilerine göre, çalınan şarapların bir şişesi perakende satışta 150 ile 500 avro arasında değer görüyor. Bu nedenle suçluların ele geçirdiği ürünlerin toplam değeri oldukça yüksek bir meblağa ulaşıyor.

Suçun işlendiği anların güvenlik kameralarına yansıdığı bildirildi. Şu anda polis olayla ilgili soruşturma yürütüyor. Ancak henüz şüphelilerin kimliği tespit edilemedi ve yakalanamadılar.

Marchesi Antinori CEO'su Renzo Cotarella, çalınan şarapları bulma konusunda hala umutlu olduğunu belirtti. Bu kadar büyük miktardaki bir yükün iz bırakmadan kaybolmasının zor olduğunu vurguladı. Ayrıca, değerli ürünleri dünya pazarında dikkat çekmeden satmanın kolay olmayacağını ifade etti.

«Hala şarapları bulmayı umuyoruz. İki kamyon öylece iz bırakmadan kaybolamaz. Bu şaraplar çok değerli. Bu kadar büyük miktardaki bir ürünü dünya genelinde dikkat çekmeden nasıl satabileceklerini hayal bile edemiyorum», — dedi Renzo Cotarella.

Şirket temsilcilerine göre bu olay, İtalya tarihindeki en büyük şarap hırsızlıklarından biri olarak kabul ediliyor. “Financial Times” ise çalınan şişe sayısı ve ürünün toplam değeri göz önüne alındığında, bu suçun sadece İtalya'da değil, dünya genelindeki en büyük şarap hırsızlıklarından biri olabileceğine dikkat çekti.

İtalya'da daha önce de şarap hırsızlıkları yaşanmıştı. Ancak bu tür suçları işleyen kişiler genellikle Michelin yıldızlı restoranları ve değerli şarapların saklandığı özel mahzenleri hedef alıyorlardı. Fakat 2026 yazından itibaren suçluların odağı şarap üreticisi tesislere de kaymaya başladı.

Örneğin, Banfi di Montalcino şarap fabrikasının Piyemonte bölgesindeki deposundan 3 bin şişe Alta Langa şarabı çalındı. Şirket temsilcileri, hırsızların ürünleri rastgele seçmediğini, şişeleri titizlikle ayıkladığını ve ne yaptıklarını iyi bilerek hareket ettiklerini vurguladılar.

Ayrıca Eylül ayında dört hırsız Conterno Fantino şarap fabrikasına da saldırarak oradan 3 bin şişe Barolo şarabı çaldı. Son olaylar, İtalya'da değerli şarap üreten tesislerin depolarının da hırsızların hedefi haline geldiğini gösteriyor.

Marchesi AntinoriTignanelloŞarap HırsızlığıFinancial Timesİtalya
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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