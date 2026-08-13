Bilim İnsanları Yıldıza Benzeyen Gizemli Bir Kara Delik Tespit Etti

·3·Dünya
Bilim İnsanları Yıldıza Benzeyen Gizemli Bir Kara Delik Tespit Etti

Astronomlar, yıldız gibi ışık saçan ancak enerjisi kara deliklere özgü olan sıra dışı bir kozmik cisim tespit etti. “Kara delik yıldızı” olarak adlandırılan bu cisim, tüm Güneş Sistemi’nin hacmine eşit büyüklükte ve Dünya’dan milyarlarca ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Bu bilgi, uluslararası bilim insanları grubunun “Nature” dergisinde yayımlanan araştırmasında yer aldı.

Belirtildiğine göre bilim insanları, bu gizemli cismi NASA’nın “James Webb” uzay teleskobuyla elde edilen ve Evren’in ilk dönemlerine ait görüntüleri incelerken tespit etti. MoM-BH-1* adı verilen cisim, Balina takımyıldızında bulunuyor. Bilim insanlarının hesaplamalarına göre bu cisim, Büyük Patlama’dan yaklaşık 660 milyon yıl sonra oluştu.

Araştırmacılar başlangıçta bu cismi dev bir kırmızı yıldız olarak değerlendirdi. Ancak enerji yayma düzeyi bu varsayımla örtüşmedi. Hesaplamalar, cismin bilinen herhangi bir yıldızdan 100 milyar kat daha fazla enerji yaydığını gösterdi. Bu da cismin kara deliklere özgü özelliklere sahip olduğuna işaret etti.

“Astrofiziksel bir cismin yeni bir türünü, yani kara delik yıldızını tespit ettik,” diyen Massachusetts Teknoloji Enstitüsü bünyesindeki Kavli Astrofizik ve Uzay Araştırmaları Enstitüsü bilim insanı Rohan Naydu.

Naydu, cismin “genellikle kara deliklerle ilişkilendirilen enerjiyle aydınlandığını, aynı zamanda klasik yıldızlara özgü belirtiler de sergilediğini” belirtti.

Bir yıldız, kara deliğin akresyon diski ve kuaziyıldızın karşılaştırmalı görüntüsü.

Bilgisayar modelleme sonuçları ise cismin nükleer füzyon yoluyla enerji üreten dev bir yıldız olmadığını gösterdi. Bilim insanlarının tahminine göre, MoM-BH-1 yoğun gaz katmanlarıyla çevrili bir kara delik* ve bu gaz, cismin ışınımının sıradan bir yıldızınkine benzemesine neden oluyor.

Araştırmacılar ayrıca MoM-BH*-1’in ışığının neredeyse tamamen kırmızı olduğunu ve belirli bir dalga boyundan sonra keskin biçimde kaybolduğunu belirledi. Naydu’ya göre bu özelliği şimdiye kadar bilinen diğer kozmik cisimlerle karşılaştırmak oldukça zor.

Astronomlara göre araştırma sonuçları sonraki gözlemlerle doğrulanırsa, “James Webb” teleskobunun görüntülerinde tespit edilen diğer birçok gizemli “Küçük Kırmızı Nokta” da kara delik yıldızları olabilir.

Araştırmacılar, bu tür cisimlerin galaksilerin evriminde önemli bir rol oynamış olabileceğini düşünüyor. Özellikle bunların, günümüzde galaksilerin merkezlerinde bulunan süper kütleli kara deliklerin ilk biçimleri olabileceğini tahmin ediyorlar.

Rohan Naydu’nun sözlerine göre, “kara delik yıldızları” neredeyse her süper kütleli kara deliğin oluşumundaki ilk aşama olabilir; ayrıca yıldızların ortaya çıkışını ve galaksilerin sonraki gelişimini de önemli ölçüde etkilemiş olabilir.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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