İnsanlara Neredeyse Görünmüyor: Orta Asya Yaban Kedisi İran’da Görüntülendi!

·24·Dünya
İnsanlara Neredeyse Görünmüyor: Orta Asya Yaban Kedisi İran’da Görüntülendi!

Orta Asya’da yaşayan, ancak insanların karşısına nadiren çıkan yaban kedisi İran’da fotoğraflandı. Görüntüsü doğa tutkunlarında büyük ilgi uyandırdı.

Orta Asya yaban kedisi, bölgenin doğal alanlarında yaşayan nadir yırtıcılardan biri kabul ediliyor. Genellikle insanların pek uğramadığı yerlerde dolaştığı için doğada rastlanması kolay değil. Bu türe Özbekistan ve Türkmenistan’da da rastlandığı kaydedildi.

Yaban kedisinin İran’da kameraya yakalanması, onun doğal yaşam alanındaki hayatını gözlemleme fırsatı sundu. Bu tür görüntüler, uzmanlar için hayvanların yayılım alanını ve yaşam koşullarını araştırmada da önemli olabilir.

İnsanlardan uzakta yaşayan yaban kedisinin kameraya yakalanması, doğadaki nadir anlardan biri.

Orta Asya’nın bazı bölgelerinde yaban hayatı canlıları hâlâ insan müdahalesinin az olduğu yerlerde yaşamını sürdürüyor.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
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