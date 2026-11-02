Hürmüz Boğazı'nda patlamalar: İki tanker deniz mayınlarına çarptı

Dünya petrol ticareti ve küresel deniz transitinin ana damarı olarak kabul edilen stratejik Hürmüz Boğazı'nda son derece tehlikeli ve ciddi bir olay meydana geldi. İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), iki büyük petrol tankerinin su altı deniz mayınlarına çarparak patladığını resmen duyurdu.

İran'ın resmi devlet haber ajansı IRNA tarafından sağlanan bilgilere göre, şiddetli patlama sonucunda su üstü gemilerinden birinde, devasa bir süper tankerle, ciddi bir yangın meydana geldi.

«İzinsiz rota ve ABD desteği»: Gemiler tehlikeli bölgeye nasıl girdi?

İran tarafının yaptığı açıklamada, söz konusu gemilerin hareketleri ve transit koşullarıyla ilgili bir dizi sansasyonel suçlama öne sürüldü:

Radarlardan kaçma girişimi: IRGC verilerine göre, her iki tanker de uydu ve radyo sinyalleri aracılığıyla geminin tam koordinatlarını ileten Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) transponderlerini kasten kapattı;

«Amerikan desteğiyle gizli geçiş»: Tankerler, ABD askeri güçlerinin desteği ve koruması altında boğazdan fark edilmeden gizlice geçmeye çalışarak «izinsiz yasa dışı rota» üzerinden hareket etti;

Mayınlara çarpma ve hareketin durması: Kuralları aşma girişimi felaketle sonuçlandı. Şiddetli patlamaların ardından gemiler hareketlerini tamamen durdurmak zorunda kaldı, süper tankerlerden birinde ise alevler yükseldi.

Kayıplar ve tankerlerin isimleri şimdilik gizli tutuluyor

İran askeri biriminin açıklamasında, patlayan ve yangın içinde kalan su üstü gemilerinin isimleri, hangi ülkeye ait oldukları veya hangi bayrak altında seyrettikleri henüz açıklanmadı: