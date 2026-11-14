Boy farkı 1,5 metre: Dünyanın en kısa ve en uzun kadınının buluşması

Dünyanın en kısa boylu kadını Jyoti Amge ve en uzun boylu kadını Rumeysa Gelgi, 2024 yılında ilk kez bir araya gelmişti. Onların bu benzersiz buluşması, Guinness Dünya Rekorları Günü vesilesiyle Birleşik Krallık ülkesinin Londra şehrinde düzenlendi.

Londra'nın ünlü The Savoy otelinde buluşup birlikte çay içtiler, sohbet ettiler ve birbirlerine hediyeler verdiler. İlginç olan şu ki, dış görünüşlerindeki büyük farka rağmen Jyoti ve Rumeysa'nın ortak ilgi alanları oldukça fazla. İkisi de moda, makyaj, kişisel bakım ve tırnak bakımıyla ilgileniyor.

Buluşmanın ardından Rumeysa, Jyoti ile tanışmanın uzun zamandır beklediği bir olay olduğunu söyledi. Jyoti ise dünyanın en uzun boylu kadınıyla tanışmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Dil konusundaki bazı engellere rağmen, kısa sürede anlaşıp sıcak bir bağ kurmayı başardılar.

Şimdi ise Guinness Dünya Rekorları Günü 2026 yaklaşıyor. 19 Kasım Perşembe günü kutlanacak. Her yıl düzenlenen bu etkinlik, dünya çapındaki sıra dışı yetenekleri ve rekor sahiplerini bir araya getirerek insan potansiyelinin ne kadar çeşitli olduğunu gözler önüne seriyor.