Brezilyalı bir köy çocuğunun videoları milyonların kalbini fethediyor

·103·Dünya
Brezilyalı bir köy çocuğunun videoları milyonların kalbini fethediyor

Sosyal medyada doğaya ve hayvanlar alemine karşı saf bir sevgi besleyen küçük bir çiftçinin maceralarını konu alan videolar viral hale gelerek dünya çapında milyonlarca kullanıcının kalbinde derin bir yer ediniyor. Çiftlikte büyüyen çocuk, oyuncak kırmızı traktörüne bağladığı rengarenk vagonlarla gerçek bir «hayvan treni» oluşturarak günlük gezintilere çıkıyor.

Büyük kovboy şapkası ve lastik çizmeleriyle tam bir çiftçi görünümüne bürünen çocuk, sadece akranlarına değil, yetişkinlere de hayvanlara karşı sınırsız sevgi ve şefkat örneği sergiliyor.

Her yolcuya özel yer: «Hayvan treni» nasıl hareket ediyor?

Küçük çocuk, sahip olduğu evcil hayvanları kendine has bir düzen ve sevgiyle gezintiye çıkarıyor:

  • Tavşanlar için özel vagonlar: Küçük vagonların her birinde rahat minderler bulunuyor; burada birkaç beyaz ve gri evcil tavşan rahatça yerleşip yolculuğun tadını çıkarıyor;

  • Horoz ve tavukların yolculuğu: Çocuk bazen horozu kucağına alıp direksiyonun başına geçiyor, bazı vagonlarda ise tavuklar da yerini alıyor;

  • Kazlar ve kuzuların eşliği: Traktör hareket etmeye başladığında, vagonlardaki arkadaşlarına katılan birkaç beyaz kaz, koyun ve keçi neşeyle trenin peşinden gidiyor.

«Bebe Campeiro»: İnterneti fetheden samimiyet

Bu videoların yaratıcısı olan «Bebe Campeiro» sayfası kısa sürede binlerce takipçi topladı ve yüz binlerce izlenmeye ulaştı:

  • Doğal şefkat ve sevgi: Videolarda çocuğun her tavşanı ve horozu dikkatlice öpüp onlarla konuştuğu, yolculuğa çıkmadan önce her şeyin yerli yerinde olduğundan emin olmak için bizzat kontrol ettiği görülüyor;

  • Gadgetsız bir çocukluk: Modern teknolojilere ve ekranlara bağımlı hale gelen dünyada, küçük çocuğun doğanın kucağında, temiz havada ve hayvanlarla samimi bir şekilde büyümesi internet kullanıcılarında büyük bir hayranlık uyandırıyor.

İnsan ve doğa arasındaki bu saf uyum, sadece çocuk yetiştirmedeki en önemli değerleri yansıtmakla kalmıyor, aynı zamanda gün boyu her izleyiciye içten bir gülümseme ve sıcaklık aşılıyor.

Bebe CampeiroHayvan TreniÇocuk ÇiftliğiBrezilyaDoğa Sevgisi
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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