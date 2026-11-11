Aşk skandalı ve casusluk şüphesi: Nvidia yöneticisine dava açıldı

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Aşk skandalı ve casusluk şüphesi: Nvidia yöneticisine dava açıldı

Dünyanın en değerli teknoloji şirketlerinden biri olan Nvidia yöneticisi Jensen Huang'ın etrafında büyük bir finansal ve siyasi kriz patlak verdi. Şirket hissedarları, CEO Jensen Huang'ın Çinli olduğundan şüphelenilen bir kişiyle olan ilişkileri nedeniyle hem kendisine hem de şirkete karşı dava açtı. Bu durum borsa piyasasında da sert bir etki yarattı; 9 Kasım'daki işlemlerde şirketin NASDAQ borsasındaki hisseleri bir anda %8,82 oranında değer kaybetti.

Hissedarların davası ve FBI müdahalesi

Reuters haber ajansının aktardığına göre, hissedarlar tarafından açılan toplu davada Nvidia yönetimi yatırımcıları yanıltmakla suçlanıyor. Özellikle, şirket CEO'sunun Alice H. isimli bir kişiyle olan ilişkisinin ve bu durumun ABD ulusal güvenliği ile Nvidia'nın ticari geleceği üzerinde yaratabileceği risklerin gizlendiği vurgulanıyor.

Durumun ciddileşmesi üzerine bu olaya Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve ABD Kongresi de müdahil oldu. Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump, Jensen Huang ile konuyu bizzat görüştüğünü açıkladı:

«İngilizce olarak veya genel anlamda bu kadının bir casus olduğundan kesinlikle haberi olmadığını söyledi ve ben onun sözlerine gerçekten inanıyorum» — dedi Trump.

Krizin parametreleri ve detaylar

Temel veriler ve kaynaklar

Ana figür

Jensen Huang (Nvidia CEO'su)

Şüphelenilen kişi

Alice Huang (Singapurlu iş kadını, ABD istihbaratı tarafından Çin MGB ajanı olduğundan şüpheleniliyor)

Hukuki sonuç

Hissedarlar tarafından Nvidia ve yönetimine karşı toplu dava açıldı

Devlet kurumlarının tepkisi

FBI soruşturması başlatıldı, Kongre'deki Cumhuriyetçi yasa koyucular ticari sırların korunmasını talep ediyor

Borsadaki etki

9 Kasım'da NASDAQ borsasında hisseler %8,82 düştü

Çin'in tepkisi

ÇHC Dışişleri Bakanlığı bu suçlamaları kesin bir dille reddederek «sahtecilik» olarak nitelendirdi

«Teknoloji devinin yöneticisi etrafındaki bu tür güvenlik krizleri, ABD ve Çin arasındaki stratejik rekabetin arka planında büyük bir yankı uyandırıyor.»

Jensen Huang'ın açıklaması ve kurumsal soruşturma

The Financial Times gazetesinin yazdığına göre, Nvidia yönetim kurulu yaşanan durumla ilgili resmi bir soruşturma başlattı. Bununla birlikte CEO Jensen Huang, soruşturmayla tam iş birliği yaptığını ve görevine devam edeceğini bildirdi.

İlişkilerin ortaya çıkmasının ardından Jensen Huang, çalışanlara özel bir mektup göndererek evlilik dışı bir ilişki yaşadığını açıkça kabul etti, yaşanan durumdan dolayı ailesinden ve şirketinden özür diledi ve tüm sorumluluğu üstlendiğini belirtti.

Şu anda soruşturmalar kapsamında Alice Huang'ın (Singapurlu Megaspeed şirketiyle bağlantılı kişi) ABD'nin stratejik teknolojileriyle ilgili bilgileri topladığından şüpheleniliyor. Ancak şu ana kadar Amerikan resmi makamları tarafından herhangi bir gizli teknolojinin veya kurumsal bilginin Çin'e sızdığını kanıtlayan bir delil açıklanmadı; soruşturma halen devam ediyor.

Sizce teknoloji şirketi yöneticilerinin özel hayatlarındaki bu tür krizler, yönettikleri küresel şirketlerin hisselerini ve geleceğini ne kadar ciddi etkiler? Yorumlarınızı bekliyoruz!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editör
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