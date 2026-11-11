Aşk skandalı ve casusluk şüphesi: Nvidia yöneticisine dava açıldı

Dünyanın en değerli teknoloji şirketlerinden biri olan Nvidia yöneticisi Jensen Huang'ın etrafında büyük bir finansal ve siyasi kriz patlak verdi. Şirket hissedarları, CEO Jensen Huang'ın Çinli olduğundan şüphelenilen bir kişiyle olan ilişkileri nedeniyle hem kendisine hem de şirkete karşı dava açtı. Bu durum borsa piyasasında da sert bir etki yarattı; 9 Kasım'daki işlemlerde şirketin NASDAQ borsasındaki hisseleri bir anda %8,82 oranında değer kaybetti.

Hissedarların davası ve FBI müdahalesi

Reuters haber ajansının aktardığına göre, hissedarlar tarafından açılan toplu davada Nvidia yönetimi yatırımcıları yanıltmakla suçlanıyor. Özellikle, şirket CEO'sunun Alice H. isimli bir kişiyle olan ilişkisinin ve bu durumun ABD ulusal güvenliği ile Nvidia'nın ticari geleceği üzerinde yaratabileceği risklerin gizlendiği vurgulanıyor.

Durumun ciddileşmesi üzerine bu olaya Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve ABD Kongresi de müdahil oldu. Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump, Jensen Huang ile konuyu bizzat görüştüğünü açıkladı: