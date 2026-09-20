Çin'de bir kızın yaktığı havai fişek yanında patladı (video)

Çin'de bir köprüde havai fişek yakan genç kız, beklenmedik bir patlama sonucu korku dolu anlar yaşadı. Olay anına ait görüntüler sosyal medyada hızla yayılıyor.

Videoda, kızın köprü üzerinde havai fişeği ateşlediği, kısa bir süre sonra ise yanında şiddetli bir parlama ve patlama meydana geldiği görülüyor. Beklenmedik patlamadan ürken kızın geriye doğru çekildiği fark ediliyor.

Videonun ne zaman ve Çin'in tam olarak hangi bölgesinde çekildiğine dair henüz güvenilir bir bilgi bulunmuyor; ayrıca olayda kızın yaralanıp yaralanmadığı da bilinmiyor.

Söz konusu video sosyal ağlarda yayılarak kullanıcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.