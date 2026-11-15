100 saat ağlamaya çalışan blogger 45 dakika boyunca görme yetisini kaybetti

Nijeryalı komedyen ve sosyal medya fenomeni, dünya rekoru kırmak amacıyla 100 saat boyunca aralıksız ağlamaya çalıştı. Ancak kendini saatlerce ağlamaya zorlayan genç, beklenmedik sonuçlarla karşılaştı. Deney sırasında geçici olarak görme yetisini kaybettiğini ve bu durumun yaklaşık 45 dakika sürdüğünü belirtti.

Instagram'da «237_towncryer» adıyla tanınan Tembu Daniel, takma adına uygun şekilde tuhaf bir rekor kırmaya karar verdi. Amacı, 100 saat boyunca kesintisiz ağlayarak en uzun süre ağlama dünya rekorunu kırmaktı.

Nijeryalı genç, bu sıra dışı maratona 9 Temmuz'da başladı. Ancak planlanan 100 saatlik denemenin sadece altı saat sonrasında, beklenmedik yan etkiler nedeniyle maratona ara vermek zorunda kaldı.

Birkaç saat boyunca kendini durmaksızın ağlamaya zorlamanın Tembu'nun sağlığını olumsuz etkilediği ortaya çıktı. Baş ağrısı, gözlerde şişme ve yüzde genel bir şişkinlik yaşadı. Ancak en endişe verici durum görme yetisiyle ilgiliydi. Genç, yaklaşık 45 dakika boyunca kısmen göremediğini ifade etti.

İnternetteki paylaşımlarıyla tanınan Daniel, BBC'ye verdiği röportajda, «Stratejimi gözden geçirmek ve ağlama şiddetini azaltmak zorunda kaldım» dedi. Aynı zamanda, yaşadığı zorlukların hedefine ulaşmasına engel olmasını istemediğini vurguladı.

Buna rağmen, Tembu'nun gerçekten 100 saat boyunca kesintisiz ağlayıp ağlamadığı henüz bilinmiyor. Çünkü Instagram sayfasında yayınlanan denemeye ait birkaç videoda sayaç sadece 2 saat 9 dakika ve 5 saat 54 dakikayı gösteriyor. Bu ise hedeflenen sürenin tamamlandığını kanıtlamak için yeterli değil.

İlginç olan ise, Afrikalı bloggerın ay başında Instagram sayfasında rekor denemesi yapacağına dair özel bir duyuru paylaşmış olmasıydı. Paylaşımda Guinness Dünya Rekorları logosu kullanılmıştı. Ancak Daniel, bu sıra dışı ağlama maratonu için Guinness yetkilileriyle iletişime geçmemişti.

Belki de bu onun için iyi bir karardı. Çünkü ünlü kuruluş, bloggerın girişimine yanıt vererek böyle bir rekoru resmi olarak takip etmediklerini açıkladı.

Guinness kuruluşu X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, «Son zamanlarda yayılan bazı söylentilere açıklık getirmek isteriz: En uzun süreli ağlama maratonu rekorunu hiçbir zaman denetlemiyoruz» dedi.

Böylece Tembu Daniel'in 100 saatlik hedefine ulaştığı doğrulanmamış olsa da, girişimi beklenenden daha fazla ilgi gördü. Sıra dışı girişim, uluslararası medya başlıklarında yer aldı ve sosyal medyada hızla yayıldı.

Basit görünen ancak oldukça sıra dışı bir hedefi amaçlayan bu girişim, internette büyük yankı uyandırdı. Ancak olay, uzun süre ağlamaya çalışmanın insan sağlığı için ciddi riskler oluşturabileceğini de gözler önüne serdi.