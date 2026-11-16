Gazze'de 260 bebek doğuştan gelişim bozukluklarıyla dünyaya geldi

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Gazze'de 260 bebek doğuştan gelişim bozukluklarıyla dünyaya geldi

Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 2026 yılının ilk dokuz ayında bölgede doğan bebekler arasında 260 doğuştan gelişim bozukluğu vakası kaydedildi.

Bakanlık, bu vakalardaki artışı İsrail tarafından uluslararası hukukta yasaklanan silahların yanı sıra kimyasal ve zehirli maddelerin kullanılmasıyla açıklıyor.

Filistinli yetkililere göre, bu tür maddeler çevre ve hava kalitesinin yanı sıra hamile kadınların sağlığını da olumsuz etkileyebilir. Yetkililer, bunun sonuçlarının sadece bugünkü nüfus için değil, gelecek nesiller için de tehlike oluşturmasından endişe duyuyor.

Bununla birlikte, doğuştan gelen kusurların artışı ile belirli silah türleri veya kimyasal maddeler arasında doğrudan bir nedensellik bağı henüz bağımsız bilimsel araştırmalarla doğrulanmadı.

Dolayısıyla, verilen rakamlar Gazze'deki durumla ilgili ciddi endişelere yol açsa da, kusurların kesin nedenlerini ve etkileyen faktörleri belirlemek için ek bilimsel incelemelere ihtiyaç duyulmaktadır.

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Nigina Zarqarayeva«ZAMIN.UZ» editör
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