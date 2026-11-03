Kazakistan'da darbe girişimi engellendi: KNB Atyrau'da 10 kişiyi gözaltına aldı
Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Komitesi (KNB), ülkenin batısında iktidarı zor yoluyla ele geçirmeyi amaçlayan ciddi bir planı önledi. Tengrinews, komitenin resmi açıklamasına dayanarak bu haberi duyurdu.
Edinilen bilgiye göre, Atyrau şehrinde gerçekleştirilen operasyonel arama faaliyetleri sonucunda Kazakistan'ın mevcut anayasal düzenini zor yoluyla değiştirmeye ve iktidarı devirmeye hazırlık yaptığından şüphelenilen 10 kişi gözaltına alındı.
Özel operasyonun detayları ve ele geçirilen deliller
Ulusal Güvenlik servisi ve özel birim personeli, şüphelilerin ikametgahlarında kapsamlı aramalar gerçekleştirdi:
Operasyonel gözaltılar: Özel operasyon sırasında grubun tüm üyeleri ani baskınlarla etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı;
Ateşli silahlar ve uyuşturucular: Arama sürecinde yakalanan şahısların üzerinde ve gizli bölmelerde çeşitli türde ateşli silahlar ve uyuşturucu maddeler bulunarak delil olarak el konuldu;
Aşırılıkçı literatür: Ayrıca şüphelilerden propaganda amacıyla kullanılan dini içerikli kitaplar ve materyaller ele geçirildi.
İktidarı zorla değiştirme planı
Bilgilere göre grup, ülkede iç istikrarsızlık yaratmayı ve hükümet organlarını ele geçirmeyi amaçlayan somut bir eylem planı hazırlamıştı:
Anayasal düzene tehdit: Soruşturma makamları, gözaltına alınanların toplumda kargaşa çıkarma ve şiddet yöntemleriyle siyasi düzeni bozma planlarını kapsamlı bir şekilde incelemektedir;
Ceza davası açıldı: Şu anda olayla ilgili ilgili maddeler uyarınca ceza davası açılmış olup, grubun diğer olası bağlantılarını ve finansman kaynaklarını belirlemek için soruşturma devam etmektedir.
KNB'nin zamanında aldığı sert önlemler sonucunda bölgedeki ciddi güvenlik tehdidi önlenmiş ve durum tamamen kolluk kuvvetlerinin kontrolü altına alınmıştır.
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