Rusya'da bir kedi patlamaya neden olmuş olabilir — Acil Durumlar Bakanlığı

·0·Dünya
Rusya'da bir kedi patlamaya neden olmuş olabilir — Acil Durumlar Bakanlığı

Rusya'nın Moskova bölgesindeki Odintsovo şehrinde, çok katlı bir binanın 19. katındaki bir dairede gaz tüpü patladı. Olay, 1 Ekim sabahı Belorusskaya Caddesi'ndeki bir binada meydana geldi. Bu bilgi RBK tarafından bildirildi.

Dairede kimsenin olmadığı, içeride sadece bir kedinin bulunduğu belirtildi. Acil Durumlar Bakanlığı'nın ilk versiyonuna göre, 200 mililitrelik turist gaz tüpü elektrikli ocağın yanında duruyordu. Kedinin yanlışlıkla ocağı açmış olabileceği ve bunun sonucunda ısınan tüpün patlamış olabileceği düşünülüyor.

Patlama sonucunda dairenin balkon kısmı ve pencere camları hasar gördü, ayrıca daire ile koridor arasındaki iç bölme yıkıldı. Kurtarma ekipleri olay yerine ulaştığında açık bir yangın gözlemlenmedi.

Olayda kimse yaralanmadı. Gelen bilgilere göre, dairede bulunan kedi de hayatta kaldı.

Olayın kesin nedenleri henüz araştırılıyor. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, gaz tüplerinin ısı kaynaklarının yakınında saklanmaması gerektiğini hatırlattı.

Yanmış mutfak eşyaları ve duvardaki siyah is izleri.
OdintsovoGaz Tüpü PatlamasıAcil Durumlar BakanlığıRBKRusya
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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