Kazakistan'da zenginler daha fazla vergi mi ödeyecek? Tokayev kademeli vergi sistemini önerdi

Kazakistan'da sosyal ve ekonomik adaleti sağlama yolunda önemli bir siyasi adım atılıyor. Ülke devlet başkanı Kasım-Cömert Tokayev halka hitaben yaptığı son konuşmasında, ülkede zenginlerin ve yüksek gelir elde eden vatandaşların artırılmış vergi oranları üzerinden vergi ödemesi gerektiğini vurguladı.

Devlet başkanına göre, toplumdaki mülkiyet eşitsizliğini azaltmak ve devlet bütçesine giren gelirleri adil bir şekilde dağıtmak için gelire dayalı yeni ve kademeli bir vergilendirme aşamasına geçme zamanı geldi.

«Mesele adalet meselesi»: Tokayev'in temel duruşu

Kazakistan lideri konuşmasında, vergi sisteminde beklenen reformların temel özüne özel bir vurgu yaptı:

Adil ve orantılı katkı: «Mesele, her vatandaşın ülkemizin kalkınmasına orantılı ve dürüst bir şekilde katkıda bulunmasıdır. Mesele adalet meselesidir», diyerek devlet başkanı düşüncesini açıkça ifade etti;

Yüksek gelir sahiplerine artırılmış oran: Önerilen mekanizmaya göre, yüksek geliri olan kişiler ve büyük sermaye sahipleri için vergi oranlarının normal vatandaşlara kıyasla daha yüksek belirlenmesi öngörülmektedir;

Devletin uzun vadeli kalkınma stratejisi: Bu vergi politikası, Kazakistan'ı yakın gelecekte kalkındırmayı ve halkın refahını artırmayı amaçlayan kapsamlı ulusal programın ayrılmaz bir parçasıdır.

Reform Kazakistan ekonomisine ne kazandıracak?

Uzmanlara göre, zenginler için vergi oranlarının artırılması bir dizi olumlu değişimi tetikleyecek:

Sosyal eşitsizliğin azaltılması: Düşük gelirli ve orta sınıfın üzerindeki vergi yükü hafifletilerek, zengin kesimin gelirinin bir kısmının toplumun ihtiyaçlarına yönlendirilmesi imkanı yaratılacaktır;

Bütçe gelirlerinin artırılması: Ek olarak toplanan fonlar eğitim, sağlık ve altyapı projelerinin finansmanına yönlendirilecektir;

Adil bir topluma doğru: Ekonomik kalkınmanın meyvelerinin sadece dar bir elit kesimin elinde toplanmayıp, tüm halkın çıkarlarına hizmet etmesi sağlanacaktır.

Kasım-Cömert Tokayev tarafından öne sürülen bu cesur reform, komşu ülkeler arasında kademeli vergi sistemine geçiş konusundaki en önemli girişimlerden biri olup, yasal altyapısının kısa sürede oluşturulması beklenmektedir.