Almatı'da yeni bir şiddetli deprem: Merkez üssü şehre sadece 8 km uzaklıkta!

·10·Dünya
Almatı'da yeni bir şiddetli deprem: Merkez üssü şehre sadece 8 km uzaklıkta!

Kazakistan'ın en büyük metropolü Almatı'da yeni bir şiddetli deprem kaydedildi. Kazakistan Cumhuriyeti Acil Durumlar Bakanlığı'nın (MChS) resmi verilerine göre, depremin merkez üssü şehrin güneybatısından sadece 8 kilometre uzaklıkta yer alıyor ve sarsıntılar metropol sakinleri ile çevre yerleşim yerlerinde net bir şekilde hissedildi.

Hesaplamalara göre, şehrin merkezinde depremin şiddeti 3-4 büyüklüğündeydi. Şehir çevresindeki Karasay bölgesi (Kaskelen), Boralday ve Ötegen-Batır köylerinde de 2-3 büyüklüğünde sarsıntılar gözlemlendi. Merkez üssünün yerleşim yerlerine aşırı yakınlığı, şehir sakinleri arasında tekrar endişe ve paniğe neden oldu.

«8 km yakınlıktaki merkez üssü, 4 şiddetinde sarsıntı ve şehir çevresi»: Depremin 5 ana noktası

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yayınlanan acil sismolojik rapora göre en önemli resmi veriler:

  • Merkez üssü şehre çok yakındı: Yeraltı sarsıntısının ana odağı Almatı şehrinin sadece 8 km güneybatısında kaydedildi;

  • Metropol merkezinde 3-4 şiddeti: Şehir bölgesinde sarsıntı yoğunluğu 3-4 şiddetine ulaşarak net bir şekilde hissedildi;

  • Kaskelen ve Boralday'da 2-3 şiddeti: Karasay (18 km) ve Boralday (19 km) dahil olmak üzere şehir çevresindeki yerleşim yerlerinde şiddet 2-3 olarak ölçüldü;

  • Ötegen-Batır'da 2 şiddeti kaydedildi: Merkez üssünden 28 km uzaklıktaki bu köyde de hafif sarsıntılar tespit edildi;

  • Sismik aktivite devam ediyor: Almatı dağ sıraları yakınındaki yer kabuğu hareketleri uzmanların sıkı denetimi altında kalmaya devam ediyor.

Almatı ve çevre bölgelerdeki deprem parametrelerinin sınıflandırılması

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından sağlanan hesaplama tablosu:

Bölge ve yerleşim yeri

Merkez üssüne tahmini mesafe

Kaydedilen şiddet (büyüklük)

Sarsıntının etki derecesi

Almatı şehri

Şehre 6-8 km (güneybatı)

3-4 şiddeti

Çok katlı binalarda güçlü hissedildi, ev eşyaları sallandı

Karasay (Kaskelen)

18 km mesafede

2-3 şiddeti

İnsanlar tarafından net bir şekilde hissedilen sarsıntı

Boralday köyü

19 km mesafede

2-3 şiddeti

Normal orta şiddette yer sarsıntısı

Ötegen-Batır köyü

28 km mesafede

2 şiddeti

Hafif ve kısa süreli sarsıntı

Merkez üssü durumu

Almatı'nın 8 km güneybatısında

Sismik odak

Acil durum hizmetleri tarafından tam olarak kaydedildi

Sismoloji ve güvenlik uzmanlığı: Almatı'daki sarsıntılar bölgeyi neden tetikte tutuyor?

Sismologlar, jeofizikçiler ve acil durum uzmanlarının sonuçları:

  • «Tanrı Dağları'nın tektonik hareketi»: Almatı şehri sismik açıdan Orta Asyabölgesindeki en tehlikeli alanlardan birinde — genç dağ oluşumlarının çarpışma noktasında yer almaktadır; merkez üssünün şehir sınırından sadece 8 km uzaklıkta meydana gelmesi, 3-4 şiddetindeki sarsıntıların bile halk tarafından keskin ve panik içinde algılanmasına yol açmaktadır;

  • Komşu bölgeler ve Özbekistan için çağrı: Almatı'daki sismik dalgalar, bölgesel tektonik fayların aktif olduğunu göstermektedir; bu şiddet Özbekistan toprakları için doğrudan bir tehdit oluşturmasa da, Taşkent ve Fergana Vadisi gibi komşu sismik aktif bölgelerdeki yetkilileri sismik izlemeyi sürekli güçlendirmeye teşvik etmektedir;

  • Konut altyapısı ve binaların dayanıklılığı: Düzenli olarak tekrarlanan bu tür küçük ve orta ölçekli sarsıntılar, Almatı'daki yeni inşa edilen ve eski çok katlı binaların depreme dayanıklılığının sürekli denetlenmesini ve acil durum kurallarının halka sürekli hatırlatılmasını gerektirmektedir.

Sizin yaşadığınız bölgede de bazen yer sarsıntıları hissediliyor mu? Sizce çok katlı binaların ve kamu binalarının depreme dayanıklılığı konusundaki denetim önlemleri nasıl daha da güçlendirilmeli? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve komşu cumhuriyetteki bu acil doğa olayı analizini tüm yakınlarınızla paylaşın!

AlmatıKazakistan MChSDepremTanrı DağlarıSismoloji
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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