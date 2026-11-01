Kazakistan'a girişte yeni düzen: 1 Kasım itibarıyla elektronik izin sistemi devreye girdi

·31·Dünya
Kazakistan'a girişte yeni düzen: 1 Kasım itibarıyla elektronik izin sistemi devreye girdi

Kazakistan'da 1 Kasım 2026 tarihinden itibaren yabancı ülke vatandaşlarının ülke topraklarına girişine ilişkin yeni kurallar kademeli olarak yürürlüğe girdi. Kazakistan hükümetinin kararı uyarınca, ülkeye giriş için elektronik izin — ETA (Electronic Travel Authorization) alma zorunluluğu getirilmektedir.

Bu yeni dijital düzenleme; Kazakistan ile vizesiz rejim uygulayan ülkelerin vatandaşlarını, seyahat acentelerini, otelleri ve yabancı uzmanları davet eden kuruluşları kapsamaktadır. Belge işlemleri, devletin tek QazETA platformu üzerinden gerçekleştirilecektir.

Sistemin kademeli geçiş takvimi

Yeni düzenleme, sınır kapıları bazında şu sırayla yürürlüğe girecektir:

  • 1 Kasım 2026'dan itibaren: Aktau Uluslararası Havalimanı'nın yanı sıra; «Urlyutobe» (Pavlodar bölgesi, Rusya sınırı), «Auxatti» (Jambıl bölgesi), Özbekistan sınırındaki «Atameken» (Türkistan bölgesi) ve «Nurli Jol» (Jetisu bölgesi) kara sınır kapılarında;

  • 1 Ocak 2027'den itibaren: Astana ve Almatı uluslararası havalimanlarında;

  • 1 Mart 2027'den itibaren: Devlet sınırındaki diğer tüm geçiş noktalarında;

  • 1 Temmuz 2027'den itibaren: İzin belgesi alma zorunluluğu, bu kapsama giren tüm şahıslar için kesinlikle mecburi olacaktır (başlangıç aşamasında izin belgesinin olmaması ülkeye girişin reddedilmesine neden olmayacaktır).

Belgenin geçerlilik süresi, ücreti ve olanakları

Vatandaşlar ve turistler için kolaylık sağlamak amacıyla bir dizi şart belirlenmiştir:

  • Ücretsiz: Elektronik izin belgesi almak tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilir;

  • Geçerlilik süresi: Belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 180 takvim günü boyunca geçerli olacaktır;

  • Kalış süresi: 180 günlük süre içerisinde yabancı bir vatandaş Kazakistan topraklarında toplamda 90 güne kadar kalabilir;

  • Platformun olanakları: QazETA sistemi üzerinden sadece turistik ETA izni değil, aynı zamanda elektronik vizeler, elektronik oturum statüsü ve sınır geçiş belgeleri de alınabilir.

Kimler elektronik izin almaktan muaftır?

Kanıtlayıcı belgeleri bulunan 29 kategorideki kişiler için ETA düzenleme zorunluluğu aranmaz. Özellikle:

  1. Çocuklar ve yaşlılar: 16 yaşından küçük çocuklar ile 65 yaşından büyük vatandaşlar;

  2. Vize sahibi kişiler: Geçerli bir Kazakistan vizesine sahip olan yabancılar;

  3. Resmi temsilciler: İlgili kategorideki diplomatlar ve uluslararası misyon çalışanları.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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