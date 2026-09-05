Bomba şakası yapan yolcu uçuştan men edildi

·0·Dünya
Bomba şakası yapan yolcu uçuştan men edildi

Kazakistan'ın Almatı şehrinde bir yolcu, uçak içerisinde çantasında bomba olabileceğine dair şaka yaptığı için Almatı-Aktau seferinden indirildi. Olay, 3 Eylül günü Almatı Havalimanı'nda gerçekleşti. Konuyla ilgili haberi Tengri Travel duyurdu.

Kazakistan Ulaştırma Polisi'nin verdiği bilgiye göre, yolcu havayolu şirketi tarafından tutulan tutanak üzerine uçuştan çıkarıldı. Buna, yolcunun Kazakça olarak söylediği "Bu çantada kurşun mu yoksa bomba mı var?" şeklindeki ifadesi neden oldu.

Bunun üzerine ulaştırma polisi ve havacılık güvenliği ekipleri, yolcuyu ve bagajını aradı. Yapılan incelemeler sonucunda herhangi bir patlayıcı madde veya yasaklı eşya tespit edilmedi. Havalimanında tahliye yapılmadı ve havalimanı normal şekilde faaliyetine devam etti.

Polis açıklamasına göre, yolcu hakkında küçük çaplı huzuru bozma suçundan idari işlem başlatıldı ve dava dosyası mahkemeye sevk edilecek.

Ulaştırma polisi, yolcuları uçak içerisinde güvenlik tehdidi olarak algılanabilecek ifadeleri, şaka yollu olsa dahi kullanmamaları konusunda uyardı.

Kazakistan Ceza Kanunu'nun 273. maddesi, terör saldırısı veya diğer tehlikeler hakkında bilerek asılsız ihbarda bulunulması durumunda 5000 aylık hesap göstergesine kadar para cezası, ayrıca beş yıla kadar kısıtlama veya hapis cezası öngörmektedir.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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