Rusya Özbekistan Ürünlerine Kısıtlama Getirmeyi Planladı

·89·Özbekistan
Rusya Özbekistan Ürünlerine Kısıtlama Getirmeyi Planladı

Rusya, 30 Mayıs'tan itibaren Özbekistan'daki bazı şirketlerden meyve ve sebze ihracatını durduracağını duyurdu. Ancak "Rosselhoznadzor" kısa süre sonra bu haberi resmi web sitesinden kaldırdı. Konuyu RBC haber ajansı bildirdi.

Daha önce kurum, bir dizi Özbek işletmesinin en fazla fitosaniter kural ihlaline yol açtığını belirtmiş ve 30 Mayıs'tan itibaren ürünlerine kısıtlama getirileceğini açıklamıştı.

Karar, Rusya'da fitosaniter güvenliğin sağlanması ve karantina altındaki ürünlerin tedarikindeki uygunsuzluklarla gerekçelendirildi. Ancak daha sonra "Rosselhoznadzor" bu bilgiyi iptal ederek haberi sitesinden sildi.

Bununla birlikte Rus tarafı, Özbekistan'dan meyve ve sebze ürünlerinin güvenli ve kesintisiz tedariki için bir mekanizma geliştirilmesine yönelik teknik müzakerelerin devam ettiğini duyurdu.

Bilgi için: Rusya, 30 Mayıs'tan itibaren Ermenistan'ın bazı meyve ve sebze ürünlerine de kısıtlama getirdi. Daha sonra bu listeye patates, patlıcan, elma, armut, ayva ve kuru meyveler de eklendi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise ihracatçılara devlet tarafından destek tedbirleri alınacağını ve yeni pazarlar bulmalarına yardımcı olunacağını belirtti.

Rusya hükümeti, son zamanlarda Ermenistan'ın Batı ülkeleri ve Avrupa Birliği ile yakınlaşmasını eleştirel bir tutumla karşılamaktadır.

RusyaÖzbekistanRosselhoznadzorErmenistanNikol PaşinyanAvrupa BirliğiRBC
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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