Hürmüz'de kriz: Hindistan'ın petrol alımı rekor seviyeye ulaştı

·79·Dünya
Hürmüz'de kriz: Hindistan'ın petrol alımı rekor seviyeye ulaştı

Dünyanın üçüncü büyük petrol ithalatçısı ve tüketicisi olan Hindistan, 2026/27 mali yılının ilk çeyreğinde (Nisan-Haziran) Orta Doğu'dan yaptığı petrol alımını keskin bir şekilde azaltarak ana odağını Rusya ve Latin Amerika pazarlarına çevirdi. Bunun nedeni, Orta Doğu'daki askeri çatışmalar nedeniyle Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan sevkiyatlara getirilen kısıtlamalardır.

Zamin.uz , kaynaklardan elde edilen bilgilere dayanarak Hindistan enerji piyasasındaki keskin değişimin ayrıntılarını sunuyor.

Rus petrolünün payı rekor seviyeye ulaştı

Kaynakların bildirdiğine göre, Haziran 2026'da Hindistan'a yapılan Rus petrolü ithalatı günlük rekor seviyede 2,64 milyon varil olarak gerçekleşti. Bu, Mayıs ayındaki rakama kıyasla yüzde 37,4'lük bir artış anlamına geliyor.

  • İthalat hacmi: Haziran ayında Hindistan'ın satın aldığı toplam petrol hacminin yaklaşık yarısı Rusya'dan geldi.

  • Çeyreklik büyüme: Nisan-Haziran döneminde BDT ülkelerinden, özellikle Rusya Federasyonu'ndan yapılan sevkiyat hacmi yüzde 8,3 artarak günlük ortalama 2,26 milyon varile ulaştı.

  • Pazar payı: Bir yıl önce Rus petrolünün Hindistan ithalatındaki payı yüzde 38 iken, bu çeyrekte bu oran yüzde 41'e yükseldi.

Orta Doğu'dan sevkiyatlar keskin bir şekilde düştü

Hürmüz Boğazı'ndaki askeri hareketlilik ve ulaşım güvenliği ile ilgili sorunlar, Orta Doğu petrolünün sevkiyatını kısıtladı.

  • Düşüş dinamiği: İlk çeyrekte Orta Doğu ülkelerinden Hindistan'a yapılan petrol ithalatı yüzde 27 azalarakgünlük 1,55 milyon varil oldu.

  • Paydaki düşüş: Orta Doğulu tedarikçilerin Hindistan pazarındaki payı bir yıl içinde yüzde 41,4'ten yüzde 31'e geriledi.

  • Suudi Arabistan rotası: Haziran ayında Hindistan, Suudi Arabistan'dan günlük 403 bin varil petrol satın aldı. Sevkiyatın büyük kısmı, tehlikeli boğazı atlatmak amacıyla Yanbu Limanı üzerinden gerçekleştirildi.

Alternatif kaynaklar: Latin Amerika ve Afrika

Orta Doğu'daki kesintileri telafi etmek ve ihtiyacı karşılamak amacıyla Hindistan'daki petrol rafinerileri, diğer bölgelerden daha ağır türde petrol alımını artırdı. Özellikle Brezilya, Venezuela ve Angola'dan yapılan petrol ithalat hacmi önemli ölçüde artırıldı.

Hindistan petrol ithalatı (2026/27 mali yılı I. çeyrek)

Tedarikçi Bölge / Ülke

Günlük Hacim (varil)

Bir yıl önceki payı

Mevcut pazar payı

Rusya ve BDT

2,26 milyon (Haziran: 2,64 milyon)

%38

%41

Orta Doğu

1,55 milyon

%41,4

%31

Suudi Arabistan (Haziran)

403 bin (Yanbu Limanı üzerinden)

Latin Amerika ve Afrika

Brezilya, Venezuela, Angola

Arttı

Arttı

HindistanRusyaSuudi ArabistanHürmüzZamin.uz
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Çin'de mini helikopter düştü: iki turist yaralandıÇin'de mini helikopter düştü: iki turist yaralandıBugün, 03:02“Yeni fikirlere ihtiyaç var”: ABD ve Rusya arasında gizli görüşmeler yapıldı“Yeni fikirlere ihtiyaç var”: ABD ve Rusya arasında gizli görüşmeler yapıldıBugün, 00:26Japonya'da insana domuz böbreği nakli için hazırlıklar başladıJaponya'da insana domuz böbreği nakli için hazırlıklar başladıDün, 21:28Japon Roland Garros şampiyonu Rika Hiraki tutuklandıJapon Roland Garros şampiyonu Rika Hiraki tutuklandıDün, 20:2323 yaşındaki Mehrona Noibova'nın ölümüyle ilgili bir savcılık personeli tutuklandı23 yaşındaki Mehrona Noibova'nın ölümüyle ilgili bir savcılık personeli tutuklandıDün, 20:07Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethettiAnaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethettiDün, 19:12
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Lamine Yamal'ın İspanya Federasyonu'ndan istediği tuhaf talep tartışmalara yol açtı
Lamine Yamal'ın İspanya Federasyonu'ndan istediği tuhaf talep tartışmalara yol açtı
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
İki kız kardeş kiralık evdeki fotoğrafta kendilerini gördüler
İki kız kardeş kiralık evdeki fotoğrafta kendilerini gördüler
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu