Hürmüz'de kriz: Hindistan'ın petrol alımı rekor seviyeye ulaştı

Dünyanın üçüncü büyük petrol ithalatçısı ve tüketicisi olan Hindistan, 2026/27 mali yılının ilk çeyreğinde (Nisan-Haziran) Orta Doğu'dan yaptığı petrol alımını keskin bir şekilde azaltarak ana odağını Rusya ve Latin Amerika pazarlarına çevirdi. Bunun nedeni, Orta Doğu'daki askeri çatışmalar nedeniyle Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan sevkiyatlara getirilen kısıtlamalardır.

Zamin.uz , kaynaklardan elde edilen bilgilere dayanarak Hindistan enerji piyasasındaki keskin değişimin ayrıntılarını sunuyor.

Rus petrolünün payı rekor seviyeye ulaştı

Kaynakların bildirdiğine göre, Haziran 2026'da Hindistan'a yapılan Rus petrolü ithalatı günlük rekor seviyede 2,64 milyon varil olarak gerçekleşti. Bu, Mayıs ayındaki rakama kıyasla yüzde 37,4'lük bir artış anlamına geliyor.

İthalat hacmi: Haziran ayında Hindistan'ın satın aldığı toplam petrol hacminin yaklaşık yarısı Rusya'dan geldi.

Çeyreklik büyüme: Nisan-Haziran döneminde BDT ülkelerinden, özellikle Rusya Federasyonu'ndan yapılan sevkiyat hacmi yüzde 8,3 artarak günlük ortalama 2,26 milyon varile ulaştı.

Pazar payı: Bir yıl önce Rus petrolünün Hindistan ithalatındaki payı yüzde 38 iken, bu çeyrekte bu oran yüzde 41'e yükseldi.

Orta Doğu'dan sevkiyatlar keskin bir şekilde düştü

Hürmüz Boğazı'ndaki askeri hareketlilik ve ulaşım güvenliği ile ilgili sorunlar, Orta Doğu petrolünün sevkiyatını kısıtladı.

Düşüş dinamiği: İlk çeyrekte Orta Doğu ülkelerinden Hindistan'a yapılan petrol ithalatı yüzde 27 azalarak günlük 1,55 milyon varil oldu.

Paydaki düşüş: Orta Doğulu tedarikçilerin Hindistan pazarındaki payı bir yıl içinde yüzde 41,4'ten yüzde 31'e geriledi.

Suudi Arabistan rotası: Haziran ayında Hindistan, Suudi Arabistan'dan günlük 403 bin varil petrol satın aldı. Sevkiyatın büyük kısmı, tehlikeli boğazı atlatmak amacıyla Yanbu Limanı üzerinden gerçekleştirildi.

Alternatif kaynaklar: Latin Amerika ve Afrika

Orta Doğu'daki kesintileri telafi etmek ve ihtiyacı karşılamak amacıyla Hindistan'daki petrol rafinerileri, diğer bölgelerden daha ağır türde petrol alımını artırdı. Özellikle Brezilya, Venezuela ve Angola'dan yapılan petrol ithalat hacmi önemli ölçüde artırıldı.

Hindistan petrol ithalatı (2026/27 mali yılı I. çeyrek)