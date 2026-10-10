Putin'in uçağı, drone saldırısı riski nedeniyle başkente inmek için 3 saat bekledi

Rusya'nın başkenti Moskova semalarında güvenlikle ilgili olağanüstü bir durum yaşandı. Türkmenistan'daki uluslararası forum ve etkinliklerin ardından geri dönen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel uçağı, insansız hava aracı (drone) tehdidi nedeniyle Moskova'ya planlanan saatte inemedi.

«Rossiya» özel uçuş filosuna ait başkanlık uçağı, başkent havalimanlarındaki sıkı kısıtlamalar nedeniyle Moskova bölgesi üzerinde yaklaşık 3 saat boyunca bekleme alanında tur atmak zorunda kaldı.

Planlanandan 3 saatlik gecikme: Gökyüzünde dramatik anlar

Flightradar24 küresel uçuş izleme verilerine göre, uçuş programında ciddi değişiklikler kaydedildi:

Beklenmedik kesinti: Türkmenbaşı şehrinden havalanan «RSD229» özel seferi (Il-96-300PU uçağı), programa göre Vnukovo Uluslararası Havalimanı'na saat 17:08'de inmesi gerekiyordu;

Gökyüzündeki turlar: Moskova üzerindeki güvenlik tehditleri nedeniyle iniş saati önce 18:03'e, ardından 20:03'e ertelendi. Uçak toplamda beş saatten fazla havada kalarak, vaktinin büyük kısmını Moskova bölgesi (özellikle Shatura ve Kolomna çevresi) semalarında daireler çizerek geçirdi;

İkinci uçak da beklemede: Başkanlık eskortunda yer alan ve Tu-204 uçağı ile gerçekleştirilen «RSD708» numaralı diğer bir özel hükümet seferi de aynı güvenli bekleme bölgesinde uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Moskova havalimanlarında «Kovyor» (Halı) ve kitlesel kısıtlamalar

Başkent hava sahasında kaydedilen drone tehdidi, tüm sivil havacılık sistemini etkiledi:

Seferler ertelendi: Vnukovo, Domodedovo ve Jukovskiy havalimanlarında uçuş güvenliğini sağlamak amacıyla geçici kısıtlamalar («Kovyor» planı) uygulamaya konuldu;

Başka şehirlere yönlendirilen uçaklar: Onlarca uluslararası ve iç hat yolcu uçağı yedek havalimanlarına (Nijniy Novgorod, St. Petersburg ve diğer şehirler) geri döndürüldü veya kalkış salonlarında bekletildi.

Dünya genelinde en çok izlenen uçuş

Başkanlık uçağı ile ilgili olağandışı durum, bir anda dünya medyasının ve internet kullanıcılarının dikkatini çekti:

Flightradar24'te ilk 3'te: 5.000'den fazla kullanıcı, gerçek zamanlı olarak aynı anda Putin'in uçağının ve ona eşlik eden özel uçağın rotasını çevrimiçi takip etti;

Küresel trend: Bu uçuş, kısa sürede dünya genelinde en çok izlenen üç uçuş arasına girdi.

Güvenlik güçleri ve hava trafik kontrol servisinin koordineli çalışmalarının ardından, akşam saat 20:00'den sonra özel uçaklar başkent havalimanına güvenli bir şekilde iniş yaptı.