«Savaşı durdurun!» Narendra Modi Bişkek'te Putin'in yüzüne neler söyledi?

·8·Dünya
«Savaşı durdurun!» Narendra Modi Bişkek'te Putin'in yüzüne neler söyledi?

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesi kapsamında, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında önemli bir yüz yüze görüşme gerçekleşti. İnterfaks haber ajansının bildirdiğine göre, Hint lider Rusya Devlet Başkanı ile yaptığı görüşmelerde bir kez daha Ukrayna'daki silahlı çatışmanın durdurulması ve diplomatik çözüme geçilmesi çağrısında bulundu.

Narendra Modi, savaşın küresel sonuçlarının giderek daha tehlikeli bir hal aldığını açıkça vurguladı.

«Askeri harekatlar sona ermeli»: Modi'nin temel açıklaması

Hindistan Başbakanı görüşme sırasında kan dökülmesine son verilmesi gerektiğini kararlılıkla ifade etti:

  • Açık uyarı: «Savaşın her günü tüm insanlığı geriye götürüyor. Askeri harekatları sona erdirmeye geçilmeli», diye vurguladı Narendra Modi;

  • İlk yüz yüze görüşme: İki ülke lideri, Vladimir Putin'in Aralık 2025'te Hindistan'a gerçekleştirdiği devlet ziyaretinden bu yana ilk kez doğrudan bir araya gelerek görüşmelerde bulundu;

  • Diyaloğun devamı: Taraflar, karşılıklı diyaloğu bu ayın ilerleyen günlerinde Yeni Delhi'de düzenlenecek BRICS zirvesi kapsamında da sürdüreceklerini belirttiler.

Narendra Modi'nin tutarlı diplomatik duruşu

Hindistan lideri daha önce de uluslararası arenada ve üst düzey görüşmelerde Ukrayna krizinin yalnızca müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğini defalarca vurgulamıştı:

  • Semerkant zirvesi (2022): «Bugünün dünyası savaş dönemi değil. Sizinle telefonla da çok konuştuk: demokrasi, diplomasi ve diyalog, dünyayı etkileyen temel araçlardır», diyerek Putin'e seslenmişti;

  • Moskova ziyareti (2024): «Bombalar, silahlar ve mermi yağmuru altında soruna çözüm bulmak ve barış müzakerelerinin başarılı olması imkansız», diyerek sert bir görüş bildirmişti;

  • Kiev ziyareti: Modi, bu yıl içinde Kiev'i ziyaret ederek her iki tarafı da diyaloğa ve müzakere masasına dönmeye çağırmıştı.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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