Çin, pandaların yaşadığı ormanları restore etmeye büyük önem veriyor

·75·Dünya
Çin, pandaların yaşadığı ormanları restore etmeye büyük önem veriyor

Çin'de özel bakım altında tutulan panda sayısı 830'a ulaştı. Bununla birlikte, genetik çeşitlilikleri de artıyor. Bu durum, 3 Kasım'da düzenlenen Global Panda Partners 2026 konferansında açıklandı.

Son yıllarda, pandaların yaşam alanlarını birbirine bağlamak amacıyla özel ekolojik koridorlar oluşturuldu. Bu koridorlar, daha önce birbirinden kopuk olan 13 pandanın genel popülasyona katılmasına yardımcı oldu. Araştırmacılar, bu geçiş yollarında pandaların ve diğer hayvanların 150'den fazla hareketini kaydetti. Bu durum, hayvanların farklı bölgeler arasında göç etmesini ve eş bulmasını kolaylaştırdı.

Panda, Çin'in ulusal sembollerinden biri olup biyolojik çeşitliliğin korunmasının simgesi olarak kabul edilir. 2026 yılında, ülkede pandaları korumaya yönelik milli parkın kuruluşunun beşinci yılı doldu. Bu dönemde, koruma altındaki bölgede doğayı koruma konusunda belirli sonuçlara ulaşıldı.

Parkın Siçuan eyaletindeki bölümü yaklaşık 19,3 bin kilometrekarelik bir alanı kaplamaktadır. Bu, toplam alanın yaklaşık yüzde 90'ına tekabül ediyor. Bu bölümde 1.227 vahşi panda yaşamaktadır. Resmi verilere göre, son beş yıl içinde 22,6 bin hektardan fazla panda yaşam alanı restore edilmiştir.

Ayrıca, milli park bölgesinde doğaya zarar veren faaliyetler üzerindeki denetim sıkılaştırıldı. Sonuç olarak 200 madencilik ruhsatı iptal edildi. Kapatılması planlanan 281 küçük hidroelektrik santralinden 270'inin faaliyetleri durduruldu.

ÇinPandalarGlobal Panda Partners 2026SiçuanDoğa Koruma
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Endonezya'da yaklaşık 90 yıldır bilimsel kaynaklarda görülmeyen zehirli bir primat bulunduEndonezya'da yaklaşık 90 yıldır bilimsel kaynaklarda görülmeyen zehirli bir primat bulundu2 Kasım 00:23Duman ABD'ye ulaştı: Trump, Kanada dumanı için ek gümrük vergisi tehdidinde bulunduDuman ABD'ye ulaştı: Trump, Kanada dumanı için ek gümrük vergisi tehdidinde bulundu19 Temmuz 12:47Üç yıllık kayboluşun ardından bir adam ormanda sağ bulunduÜç yıllık kayboluşun ardından bir adam ormanda sağ bulundu14 Ekim 18:18Dünyanın en yağışlı ülkeleri sıralaması açıklandıDünyanın en yağışlı ülkeleri sıralaması açıklandı2 Eylül 15:31Siyah Lekesiz Doğan Nadir Panda Tüm Dünyadaki Hayvanseverlerin İlgi Ocağı OlduSiyah Lekesiz Doğan Nadir Panda Tüm Dünyadaki Hayvanseverlerin İlgi Ocağı Oldu30 Temmuz 02:56Bakıcısına özenen tatlı panda internette herkesin kalbini çaldı! (Video)Bakıcısına özenen tatlı panda internette herkesin kalbini çaldı! (Video)25 Temmuz 16:24
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Milyoner eşi, gözlerden uzak tatil yapabilmesi için 50 milyon dolara özel ada satın aldı
Milyoner eşi, gözlerden uzak tatil yapabilmesi için 50 milyon dolara özel ada satın aldı
Uykuya dalarken neden aniden irkilerek uyanırız?
Uykuya dalarken neden aniden irkilerek uyanırız?
Çin'de gelin damada 12 bin dolarlık ekran kartı hediye etti
Çin'de gelin damada 12 bin dolarlık ekran kartı hediye etti
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
Kazlar neden gökyüzünde V şeklinde uçar? Bunun ardındaki sır nedir?
Kazlar neden gökyüzünde V şeklinde uçar? Bunun ardındaki sır nedir?
16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı
16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı
Güneş söndüğünde gezegenlere ne olacağı belli oldu
Güneş söndüğünde gezegenlere ne olacağı belli oldu