Çin, pandaların yaşadığı ormanları restore etmeye büyük önem veriyor

Çin'de özel bakım altında tutulan panda sayısı 830'a ulaştı. Bununla birlikte, genetik çeşitlilikleri de artıyor. Bu durum, 3 Kasım'da düzenlenen Global Panda Partners 2026 konferansında açıklandı.

Son yıllarda, pandaların yaşam alanlarını birbirine bağlamak amacıyla özel ekolojik koridorlar oluşturuldu. Bu koridorlar, daha önce birbirinden kopuk olan 13 pandanın genel popülasyona katılmasına yardımcı oldu. Araştırmacılar, bu geçiş yollarında pandaların ve diğer hayvanların 150'den fazla hareketini kaydetti. Bu durum, hayvanların farklı bölgeler arasında göç etmesini ve eş bulmasını kolaylaştırdı.

Panda, Çin'in ulusal sembollerinden biri olup biyolojik çeşitliliğin korunmasının simgesi olarak kabul edilir. 2026 yılında, ülkede pandaları korumaya yönelik milli parkın kuruluşunun beşinci yılı doldu. Bu dönemde, koruma altındaki bölgede doğayı koruma konusunda belirli sonuçlara ulaşıldı.

Parkın Siçuan eyaletindeki bölümü yaklaşık 19,3 bin kilometrekarelik bir alanı kaplamaktadır. Bu, toplam alanın yaklaşık yüzde 90'ına tekabül ediyor. Bu bölümde 1.227 vahşi panda yaşamaktadır. Resmi verilere göre, son beş yıl içinde 22,6 bin hektardan fazla panda yaşam alanı restore edilmiştir.

Ayrıca, milli park bölgesinde doğaya zarar veren faaliyetler üzerindeki denetim sıkılaştırıldı. Sonuç olarak 200 madencilik ruhsatı iptal edildi. Kapatılması planlanan 281 küçük hidroelektrik santralinden 270'inin faaliyetleri durduruldu.