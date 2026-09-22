23 metreden ölüm uçuşu: Hindistan'da 4 öğrencinin bulunduğu BMW viyadükten düştü

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23 metreden ölüm uçuşu: Hindistan'da 4 öğrencinin bulunduğu BMW viyadükten düştü

Hindistan'da tüm kamuoyunu sarsan ve sosyal medyada geniş yankı uyandıran korkunç bir trafik kazası meydana geldi. İçinde dört öğrencinin bulunduğu yüksek hızlı BMW marka otomobil, viyadük duvarını aşarak tam 23 metre yükseklikten (çok katlı bir bina yüksekliğine eş değer mesafeden) aşağı çakıldı. Bu trajik olay güvenlik kameralarına yansıdı ve kaza anını gösteren video sosyal ağlarda hızla yayıldı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, gençler gece gezintisinden dönerken sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti, viyadüğün beton ve metal koruyucu bariyerlerini şiddetli bir darbeyle aşarak inşa halindeki bir otopark alanına düştü. Darbe o kadar şiddetliydi ki, araçtaki 3 öğrenci olay yerinde hayatını kaybetti, bir diğeri ise ağır yaralı olarak hastanenin yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Polisin ilk tespitlerine göre, aracın saatte en az 120 km hızla seyrettiği tahmin ediliyor.

Peki, genç sürücünün dikkatsizliği ve gece yüksek hızı nasıl telafisi olmayan bir trajediye dönüştü, viyadüklerdeki güvenlik bariyerleri neden bu tür darbelere dayanamıyor ve ağır yaralı öğrencinin hayatını kurtarmak mümkün mü?

«120 km/s hız, parçalanan bariyer ve 3 kurban»: Olayın 5 ana noktası

Hindistan'daki korkunç trafik kazasıyla ilgili belirlenen en önemli gerçekler:

  • 23 metrelik düşüş: Yüksek hızlı araç viyadük koruma duvarını aşarak inşa halindeki otoparka düştü;

  • 3 öğrencinin ölümü: Araçta bulunan 4 öğrenciden 3'ü aldıkları ağır yaralar sonucu olay yerinde hayatını kaybetti;

  • Bir kişi yaşam mücadelesi veriyor: Hayatta kalan tek öğrenci ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ve doktorların gözetimi altında tutuluyor;

  • Gece gezintisi trajedisi: Gençler akşam saatlerinde şehir turundan dönerken bu kazaya karıştı;

  • Saatte 120 km hız: Polis incelemesi, aracın belirlenen hız sınırlarının çok üzerinde hareket ettiğini tahmin ediyor.

Hindistan'da trafik kazası: Olayın detayları ve istatistiksel veriler

Trajik trafik kazasının detaylı analizi:

Kriterler ve parametreler

Olayın detayları ve kaydedilen durumlar

Olay yeri

Yol viyadüğü (Hindistan)

Düşüş yüksekliği

23 metre (yaklaşık 7-8 katlı bina yüksekliği)

Araç modeli

BMW

Yolcu sayısı

4 öğrenci

Kayıp bilançosu

3 ölü, 1 ağır yaralı

Tahmini hız

Saatte yaklaşık 120 km

Düşüş noktası

İnşa halindeki otopark alanı

Yol güvenliği ve kriminal inceleme: Köprü ve viyadüklerde hız neden ölümle sonuçlanır?

Trafik güvenliği uzmanlarının sonuçları:

  • Eylemsizlik ve kinetik enerji gücü: 120 km/s hızla giden birkaç tonluk ağır bir araç, virajda veya bir engele çarptığında kinetik darbe gücü birkaç kat artar; kalın beton bariyerler bile bu tür doğrudan darbelere dayanamaz;

  • «Boş yol» etkisi ve gece illüzyonu: Gece yolların boş olması genç sürücülerde sahte bir güvenlik duygusu yaratır ve hızı artırmaya teşvik eder; ancak gece görüş mesafesinin kısalması tepki süresini keskin bir şekilde azaltır;

  • Viyadüklerde hata payının olmaması: Normal bir yolda araç yol kenarına çıkıp durabilir, ancak viyadük ve köprülerde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi doğrudan aşağı düşüş ve kaçınılmaz ölümle sonuçlanır;

  • Altyapı denetimi: Bu tür olaylar, köprü ve viyadüklerde ek güçlendirilmiş metal bariyerlerin kurulmasının ve hız denetimi yapan otomatik kameraların artırılmasının ne kadar gerekli olduğunu göstermektedir.

Bu trajediyi yansıtan korkunç video, yollardaki aşırı hızın ve dikkatsizliğin saniyeler içinde insan hayatına mal olabileceği konusunda bir kez daha ciddi bir uyarı niteliğindedir.

Sizce köprü ve viyadüklerde bu tür acı verici olayları önlemek için ne yapılmalı; yüksek ve sağlam beton bariyerler mi inşa edilmeli, yoksa gece saatlerinde hız sınırını aşanlara yönelik cezalar mı ağırlaştırılmalı? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda belirtin ve tüm sürücüleri dikkatli olmaya çağıran bu makaleyi sevdiklerinizle paylaşın!

BMWViyadükHindistanTrafik KazasıGüvenlik
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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