Peru'da keşfedilen yeni bitki türüne Messi'nin adı verildi

Peru'da keşfedilen yeni bir bitki türü, Arjantinli futbol yıldızı Lionel Messi onuruna Salvia messii olarak adlandırıldı. Orta ve Güney And Dağları'nda yetişen bu bitki, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan türler listesine alındı. Bu bilgi, Peru'nun devlet haber ajansı Agencia Andina tarafından duyuruldu.

Bitkinin isimlendirilmesinde çiçeklerinin renginin de etkisi oldu. Açık mavi ve beyaz renkli taç yapraklar, Arjantin milli takımının forma renklerini anımsatıyor. Salvia messii ballıbabagiller (Lamiaceae) familyasına ait olup boyu 1,5 metreye kadar ulaşabilmektedir.

Yeni tür, Perulu botanikçi Paul Gonzales, Arjantinli bağımsız araştırmacı Rolando Uria ve Jan Capcha-Ramos tarafından incelendi. Araştırma sonuçları 2 Ekim 2026 tarihinde Phytotaxa bilimsel dergisinde yayımlandı. Bilim insanları, bitkinin yayılım alanının sınırlı olduğunu göz önünde bulundurarak onu nesli tükenme tehlikesi altındaki bir tür olarak değerlendirdi.

Bilgi notu olarak, Lionel Messi 2023 yılından bu yana ABD'nin Inter Miamikulübünde forma giymektedir. Kariyeri boyunca İspanya'nın Barcelona ve Fransa'nın Paris Saint-Germain takımlarında da oynamıştır.

Arjantin milli takımıyla 2022 yılında dünya şampiyonluğunu kazanan Messi, ayrıca 2008 Pekin Olimpiyatları şampiyonu ve iki kez Amerika Kupası şampiyonudur. Sekiz kez Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü kazanmıştır.