Çorapların içine 3 bin tarantula gizlendi: Peru'da sıra dışı kaçakçılık ortaya çıkarıldı (video)

Peru'nun Lima kentindeki uluslararası havalimanında, Almanya'ya yasa dışı yollarla kaçırılmaya çalışılan 3 binden fazla canlı tarantula ele geçirildi. Örümcekler, üç bavula yerleştirilen çorapların içine gizlenmişti.

AFP'nin haberine göre olay, Jorge Chavez Uluslararası Havalimanı'nda meydana geldi. Yasa dışı kargo, iki Alman ve bir Polonya vatandaşına ait üç bavulda bulundu.

Peru Ulusal Orman ve Yaban Hayatı Servisi'ne (SERFOR) göre, her bavulda 15-22 adet çorap bulunuyordu. Gümrük memurları, inceleme sırasında kargo içindeki garip hareketleri fark ederek çorapları kontrol etti. Sonuç olarak, içlerine gizlenmiş binlerce örümcek tespit edildi.

Ele geçirilen tarantulalar arasında yumurtalar, yeni yumurtadan çıkmış yavrular ve yetişkin örnekler bulunuyor. Bazıları koruma altındaki türlere ait olup, bir kısmı henüz bilimsel olarak tam anlamıyla incelenmemiştir.

Uzmanlar, örümceklerin koleksiyoncular, bilimsel araştırmalar veya egzotik hayvan ticareti için götürülüyor olabileceğini belirtiyor.

SERFOR temsilcisi Kora Suarez, Avrupa'da tek bir tarantulanın fiyatının yaklaşık 500 avroya ulaşabileceğini söyledi. Bu hesapla, ele geçirilen hayvanların toplam tahmini değerinin 1,5 milyon avro olduğu değerlendiriliyor. Bu gerçek bir ticaret geliri değil, tahmini piyasa değeridir.

Üç yolcu, çevre suçlarıyla mücadele eden polis memurları tarafından gözaltına alındı. Haklarında cezai işlem başlatılması bekleniyor. Tarantulalar ise gerekli inceleme ve değerlendirmelerin ardından özel izinli bakım merkezine yerleştirilecek.