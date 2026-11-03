Dünya siyasetinin merkezinde büyük bir dönüm noktası yaratabilecek üst düzey görüşmeler için hazırlıklar resmen başladı. Rusya Devlet Başkanı'nın basın sözcüsü Dmitri Peskov, İngilizlerin saygın Financial Times gazetesine verdiği röportajda, Rusya, ABD ve Çin liderleri Vladimir Putin, Donald Trump ve Şi Cinping'in üçlü bir zirve düzenlemesi için diplomatik çalışmaların yürütüldüğünü doğruladı.

Bu tarihi zirvenin Kasım ayında Çin'in Şenzen şehrinde düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) forumu kapsamında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

«Hazırlıklar şimdiden başladı»: Kremlin ve tarafların pozisyonu

Diplomatik çevrelerde görüşmelerin gündemi aktif bir şekilde tartışılıyor:

Kremlin'in resmi açıklaması: «Böyle bir toplantının organize edilmesi için çalışmalar halihazırda yürütülüyor», dedi Dmitri Peskov;

Çin'in temkinli diplomasisi: Çin Dışişleri Bakanlığı, FT'nin sorusuna verdiği yanıtta, Pekin'in Çin ve Rusya liderlerinin görüşmesi konusunda ilgili taraflarla düzenli iletişim halinde olduğunu belirtti, ancak Trump'ın da dahil olduğu üçlü formatı şimdilik açıkça telaffuz etmekten kaçındı;

Beyaz Saray'a talep: Financial Times, yaklaşan toplantının detayları ve Washington'ın nihai planları hakkında ABD yönetimine resmi bir talep gönderdi.

APEC zirvesi alanı: Kasım ayındaki ana entrika

Bu toplantının gerçekleşme ihtimali bir dizi diplomatik adımla güçlendiriliyor:

Forumun zamanı ve yeri: APEC liderlerinin bir sonraki zirvesi 18-19 Kasım tarihlerinde Çin'in teknoloji merkezi olan Şenzen'de gerçekleşecek;

Trump'ın girişimi: Daha önce Donald Trump, Rusya ve Çin liderleriyle bizzat Çin topraklarında üçlü bir görüşme yapma fikrini dile getirmişti;

Özel temsilciler aracılığıyla iletişim: Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov, Vladimir Putin'in ABD liderinin özel temsilcisi Steve Witkoff ile yaptığı görüşmede, Kasım ayındaki forum kapsamında Şi Cinping ve Trump ile üçlü bir diyalog kurma olanaklarını değerlendirdiğini belirtti;

Nihai anlaşma bekleniyor: Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, liderlerin yüz yüze görüşmesi konusunda henüz nihai bir resmi onay imzalanmadığını, ancak tartışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini kaydetti.

Üç büyük nükleer güç liderinin aynı masada buluşması, son on yılın en önemli jeopolitik olayı olabilir ve uluslararası ilişkilerdeki karmaşık krizlerin hafifletilmesinde belirleyici bir adım olabilir.