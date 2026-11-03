Çin'de Şaşırtıcı Tedbir: Kasap Aletleri Neden Kilit Altına Alınıyor?

·19·Dünya
Çin'de Şaşırtıcı Tedbir: Kasap Aletleri Neden Kilit Altına Alınıyor?

Çin'in büyük teknoloji ve ekonomi merkezlerinden biri olan Shenzhen şehrinde, üç büyük devlet başkanı Donald Trump, Vladimir Putin ve Xi Jinping'in katılımıyla gerçekleşmesi muhtemel üst düzey görüşme öncesinde benzeri görülmemiş güvenlik önlemleri devreye sokuldu.

Yerel medya ve sosyal ağlarda yayılan fotoğraf ve videolara göre, şehirdeki pazar ve satış noktalarında her türlü kesici, delici ve soğuk alet üzerindeki denetim şaşırtıcı bir boyuta ulaştı: et reyonlarındaki kasap bıçakları, baltalar ve satırlar özel zincirler, çelik teller ve asma kilitlerle tezgahlara sabitlendi.

Sıkı önlemler: Neden kasap bıçakları bile kilitlendi?

Sosyal medyada yoğun tartışmalara yol açan görüntüler, Çin güvenlik birimlerinin üst düzey tedbirlerini gözler önüne seriyor:

  • Zincirlenmiş bıçaklar: Et satılan reyonlarda dev kasap bıçakları, sağlam bir güvenlik teli ve kilit yardımıyla ahşap kütüğe sabitlenmiş durumda; bu aletlerin bulunduğu alandan çıkarılması veya götürülmesi tamamen imkansız hale getirilmiş.

  • Kesici aletlerin sıkı takibi: Zirve etkinliklerinin yapılacağı bölgelerin çevresindeki dükkanlarda mutfak bıçakları, makaslar ve diğer kesici aletlerin açık satışı kısıtlanarak, satıcılardan katı kurallara uymaları talep ediliyor.

  • Şehir genelinde güçlendirilmiş rejim: Soğuk silah denetiminin yanı sıra, sokaklarda polis devriyeleri, kimlik kontrol noktaları ve güvenlik kameralarının hassasiyeti en üst seviyeye çıkarıldı.

Küresel zirve ve Çin'in güvenlik standardı

Shenzhen'de beklenen bu buluşmanın dünya siyaseti ve ekonomisi için bir dönüm noktası olması bekleniyor:

  • Üç büyük liderin bir arada olması: ABD, Rusya ve Çin liderlerinin aynı şehirde toplanması, dünyanın en yüksek güvenlik protokollerini gerektiriyor.

  • «Sıfır risk» ilkesi: Çin hükümeti, önemli küresel siyasi zirveler sırasında her türlü olası tehdidi ve aksiliği önlemek amacıyla «sıfır risk» (mutlak güvenlik) standardını uyguluyor.

  • Tarihi görüşmelerin önemi: Uluslararası ilişkilerin geleceğini belirleyecek bu tür görüşmelerde güvenliğin hiçbir şekilde zafiyete uğramaması için yerel yönetim tüm önleyici mekanizmaları devreye soktu.

ShenzhenDonald TrumpVladimir PutinXi JinpingÇin
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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