3 Haziran altın külçe satış fiyatları açıklandı

·90·Ekonomi
3 Haziran altın külçe satış fiyatları açıklandı

Özbekistan Merkez Bankası, 3 Haziran tarihli ölçülü altın külçe satış fiyatlarını açıkladı.

1 gram altının fiyatı önceki değere göre 1.200 sum arttı.

Ölçülü altın külçelerin fiyatları aşağıdaki gibidir:
5 gram — 9.689.000 sum.
10 gram — 18 842 000 sum.
20 gram — 36 685 000 sum.
50 gram — 91 616 000 sum.
100 gram — 181 018 000 sum.

Ölçülü altın külçeler Özbekistan'daki tüm bankaların şubelerinden satın alınabilir.

Not: Banka şubesine gitmeden önce altın külçe stok durumunu teyit etmeyi unutmayın. Birçok banka şubesinde altın külçeler tükenmiş olabilir.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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