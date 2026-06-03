3 Haziran altın külçe satış fiyatları açıklandı
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Ölçülü altın külçelerin fiyatları aşağıdaki gibidir:
Özbekistan Merkez Bankası, 3 Haziran tarihli ölçülü altın külçe satış fiyatlarını açıkladı.
1 gram altının fiyatı önceki değere göre 1.200 sum arttı.
Ölçülü altın külçelerin fiyatları aşağıdaki gibidir:
5 gram — 9.689.000 sum.
10 gram — 18 842 000 sum.
20 gram — 36 685 000 sum.
50 gram — 91 616 000 sum.
100 gram — 181 018 000 sum.
Ölçülü altın külçeler Özbekistan'daki tüm bankaların şubelerinden satın alınabilir.
Not: Banka şubesine gitmeden önce altın külçe stok durumunu teyit etmeyi unutmayın. Birçok banka şubesinde altın külçeler tükenmiş olabilir.
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