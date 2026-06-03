Ülkemizin enerji sektörü ve üretim göstergeleri şu anda ekonomik analistlerin ve kamuoyunun odak noktasında yer almaktadır. Tanınmış ekonomist Otabek Bakirov, enerji sistemindeki mevcut durumu değerlendirirken, sektördeki kriz belirtilerinin ve düşüş hızının derinleştiğine dikkat çekti. Açıklanan en son resmi istatistiksel raporlar (Nisan ayı sonu itibarıyla) da sektörün ana alanlarında düşüş yaşandığını açıkça doğrulamaktadır.

Enerji sektöründeki temel kayıplar ve düşüş rakamları

Üretim ve madencilik alanında bir dizi düşüş göstergesi kaydedildi. Sektörler bazında rakamlar şu şekildedir:

Doğal gaz hacmi: Sadece bir ay içinde mavi yakıt üretim hacmi yine 700 milyon metreküp azaldı ve genel gösterge 3 milyar metreküpe geriledi. En endişe verici olanı, yıl başından bu yana toplam düşüşün 2,4 milyar metreküpü bulmasıdır.

Kömür sanayisi: Bu alanda en büyük düşüş gözlendi; kömür üretim hacmi neredeyse 3 kat azalarak sadece 200 bin tona kadar geriledi.

Hammadde sektöründeki diğer göstergeler: Bununla birlikte, raporlama döneminde petrol üretiminin 51,7 bin tona, gaz kondensatının ise 77 bin tona düştüğü gözlendi.

İşleme ve genel sanayi üzerindeki etkisi

Hammadde yetersizliği, doğal olarak, nihai ürünlerin üretimi ve işlenmesi zincirini de olumsuz etkiledi. Özellikle dizel yakıt üretimi 100,1 bin tona, ekonominin ana itici gücü olan elektrik enerjisi üretimi ise 6,9 milyar kWh seviyesine geriledi.

Bu süreçlerin genel tablosu aşağıdaki tabloda sunulmuştur:

Ürün / Yön Adı Nisan Ayı Mevcut Gösterge Düşüş Oranı / Durumu Doğal Gaz 3 milyar m³ Bir ayda 700 milyon m³ azaldı Kömür 200 bin ton 3 kat azaldı Dizel Yakıt 100,1 bin ton Düşüş kaydedildi Elektrik Enerjisi 6,9 milyar kWh Hızlı düşüş gözlendi

Enerji sektöründeki bu düşüşün arka planında, ülkemizin genel sanayi üretiminin büyüme hızı da yavaşladı. Gösterge, yılın Mart ayındaki %8'lik seviyeden Nisan sonu itibarıyla %7,8'e geriledi.

Analistler ve uzmanlar, sektör yetkilileri tarafından öne sürülen "sistemin kısa sürede istikrara kavuşacağı" yönündeki vaatlerin ve belirlenen sürelerin pratikte ne kadar gerçekçi olduğunu ciddi şekilde sorgulamaktadır.

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