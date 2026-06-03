Özbekistan'da 4 Ayda Ne Kadar Benzin Üretildi?

Ulusal İstatistik Komitesi verilerine göre, Özbekistan'da 2026 yılının Ocak–Nisan aylarında 417,5 bin ton otomobil benzini üretildi. Bu gösterge, ülkede yakıt üretim hacminin yüksek seviyede seyrettiğini ortaya koymaktadır.

Rapora göre, bu dönemde 1,3 milyon ton kömür ve 209 bin ton petrol çıkarıldı. Ayrıca 381 bin ton dizel yakıt üretildi.

Enerji sektöründe ise 12,6 milyar metreküp doğal gaz ve 319,3 bin ton gaz kondensatı üretildiği kaydedildi. Bu veriler, ülkenin yakıt-enerji kompleksinin ekonomideki önemli yerini teyit etmektedir.

Bunun yanı sıra, yılın ilk dört ayında Özbekistan'da 80,6 bin adet otomobil motoru üretildi.