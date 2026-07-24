Tesla yeni nesil AI5 çipleri için Samsung ve TSMC ile iş birliği yapıyor

Elektrikli araç pazarının lideri Tesla, yapay zeka tabanlı yeni nesil işlemcilerinin üretiminde stratejik değişikliklere gidiyor. Şirket, bir sonraki Tesla AI5 çiplerinin üretimini dünyanın en büyük iki yarı iletken devi olan Güney Koreli Samsung ve Tayvanlı TSMC'ye emanet etmeye karar verdi. Bu adım, yalnızca tedarik zincirini çeşitlendirmeyi değil, aynı zamanda otonom sürüş sistemlerinde devrim niteliğinde bir verimlilik elde etmeyi hedefliyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor. aktarıyor.

Ixbt.com'un verilerine göre, Tesla AI5 çipleri iki farklı teknolojik süreç temelinde üretilecek ve bu durum teknik özelliklerinde önemli farklılıklar yaratabilir. Samsung Foundry tarafından üretilecek varyant, test numuneleri hazırlama aşamasını çoktan geçti. Bu çipler, en gelişmiş 2 nanometre (nm) teknolojik süreci ve GAA (Gate-All-Around) transistör mimarisini temel alıyor; bu da güç tüketimini azaltma ve performansı artırma konusunda önemli bir avantaj sağlıyor.

Teknolojik farklılıklar ve üretim hızı

TSMC tarafından üretilecek Tesla AI5 versiyonu ise biraz daha farklı bir yaklaşıma sahip. Haberlere göre, Tayvanlı dev bu çipleri 3-nm teknolojisi temelinde üretecek. Tasarım çalışmalarında Tesla'ya Tayvanlı Global Unichip Corporation (GUC) firması eşlik ediyor. İlginç olan ise, TSMC hatlarındaki test numunesi üretim sürecinin Samsung'a kıyasla yaklaşık bir çeyrek (üç ay) daha hızlı ilerlemesi.

İki üretici arasındaki temel fark sadece nanometrelerde değil, aynı zamanda kristallerin fiziksel yapısında da kendini gösteriyor. Samsung kendi yeni GAA mimarisini kullanırken, TSMC geleneksel ve kanıtlanmış FinFET teknolojisini kullanmaya devam ediyor. Bu farklı yaklaşımın, nihai ürünlerin maliyetine ve ısı dağıtma özelliklerine doğrudan etki etmesi bekleniyor.

Elon Musk'ın beklentileri ve gelecek perspektifleri

Tesla CEO'su Elon Musk, daha önce yaptığı açıklamada AI5 sisteminin tüm beklentileri aşacağını ve yapay zeka alanında yeni standartlar belirleyeceğini vurgulamıştı. Bu çip üstü sistemler (SoC), yalnızca Tesla elektrikli araçlarının Full Self-Driving seviyesini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda şirketin robotik projelerinde de ana beyin işlevini görecek.

Teknoloji meraklıları için bu haber, önümüzdeki yıllarda Tesla araçlarının yazılım ve otopilot sistemlerinin daha akıllı ve güvenli hale geleceği anlamına geliyor. Yarı iletken pazarındaki bu rekabet, küresel ölçekte yüksek teknolojili cihazların fiyatlarının optimize edilmesine katkıda bulunabilir. Şu an için her iki üretici de seri üretime hazırlanıyor.