Rus ithalat ikamesi SJ-100 uçaklarının seri üretimi başlıyor

·65·Teknoloji
Rus ithalat ikamesi SJ-100 uçaklarının seri üretimi başlıyor

Rus havacılık endüstrisinde önemli bir dönüm noktası bekleniyor: Tamamen yerli bileşenlerden monte edilen SJ-100 yolcu uçaklarının seri üretimi bu yılın sonbaharından itibaren başlıyor. Bu proje, Batı yaptırımları karşısında Rus sivil havacılığının bağımsızlığını sağlama yolunda atılan en büyük adımlardan biri olarak görülüyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor.

Habarovsk Bölgesi Valisi Dmitriy Demeşin'in TASS ajansına verdiği bilgiye göre, "Sukhoi Superjet" projesi kapsamındaki tüm yabancı teknolojiler Rus muadilleriyle değiştirildi. Şu anda fabrikalarda üretim hatlarını tam kapasiteyle devreye almak için son hazırlık süreçleri yürütülüyor. Bunun, ülkenin iç hava yolları için yeni bir dönem başlatması bekleniyor.

Teknik güncellemeler ve PD-8 motorları

SJ-100 uçağı, önceki Sukhoi Superjet 100 modelinin derinlemesine modernize edilmiş bir versiyonudur. Temel farkı, uçaktaki uçuş elektroniği, iniş takımları ve en önemlisi motorlar dahil olmak üzere neredeyse tüm sistemlerin Rusya'da üretilmiş olmasıdır. Önceki modellerde kullanılan yabancı motorların yerini artık yerli PD-8 üniteleri almıştır.

Hatırlatmak gerekirse, PD-8 motorlarıyla donatılmış tamamen ithalat ikamesi olan SJ-100 uçağının ilk test uçuşu Komsomolsk-na-Amure şehrinde başarıyla gerçekleştirilmişti. Bu testler, uçağın uluslararası güvenlik standartlarını karşıladığını ve teknik açıdan önceki modellerden geri kalmadığını kanıtladı.

İç pazara yönelik ihtiyaç

Vali Demeşin'e göre, şu anda Rus havayolu şirketlerinde ve bölgelerinde yeni uçaklara olan talep oldukça yüksek. Uzmanlar, iç pazarın ihtiyacını yaklaşık 100 yeni hava aracı seviyesinde tahmin ediyor. Bu ihtiyacın bir kısmının SJ-100 uçakları, bir kısmının ise Il-114 modelleri ile karşılanması planlanıyor.

Bölgesel havacılığı geliştirmek Rusya için stratejik öneme sahip. Çünkü ülkenin geniş topraklarını birbirine bağlamada kısa ve orta menzilli modern uçak eksikliği hissediliyor. SJ-100 tam olarak bu boşluğu doldurmaya hizmet edecek.

Bu projenin başarısının sadece ulaşım sektörüne değil, aynı zamanda Rus ekonomisinin yüksek teknolojili sektörlerine de olumlu yansıması bekleniyor. Yeni uçakların seri üretimi, binlerce istihdamı korumayı ve havacılık bileşenleri endüstrisini canlandırmayı mümkün kılacak.

HavacılıkSJ-100RusyaTeknolojiUçak
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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