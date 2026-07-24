Real Madrid, Michael Olise için transfer rekorunu kırmaya hazır

Alman kulübü Bayern Münih ve Fransa milli takımının kanat oyuncusu Michael Olise, dünya futbolunun en pahalı oyuncusu olabilir. İspanyol devi Real Madrid'in, 24 yaşındaki yetenekli futbolcuyu kadrosuna katmak için astronomik bir bedeli gözden çıkardığına dair haberler spor kamuoyunun gündemine oturdu. Bu haberi Goal.com aktarıyor. Goal.com

Goal.com'un paylaştığı bilgilere göre, Madrid'in "kraliyet kulübü", Olise için 223 milyon Euro (yaklaşık 191 milyon Pound) ödeme seçeneklerini değerlendiriyor. Eğer bu transfer gerçekleşirse, Brezilyalı Neymar tarafından kırılan tarihi rekor yenilenecek ve futbol tarihinin en pahalı transferi olacak. Michael Olise şu anda sadece kulüp düzeyinde değil, uluslararası arenada da kariyerinin zirvesine ulaşmış durumda.

Uzman tavsiyesi: Acele etmeye gerek var mı?

Real Madrid gibi dev bir kulübün ilgisi her futbolcu için cazip olsa da, eski futbolcu ve uzman Jeremie Aliadiere, genç yıldıza Almanya'da bir yıl daha kalmasını tavsiye ediyor. Ona göre Olise, büyük baskı altında oynamayı öğrenmeli ve istikrarını pekiştirmeli. Aliadiere, "Bayern Münih'e transfer olduktan sonra bambaşka bir seviyeye çıktı ancak 'Galacticos' statüsüne kavuşmadan önce deneyim kazanmaya devam etmeli" diyor.

Olise, geçtiğimiz sezon Bayern Münih formasıyla çarpıcı sonuçlara imza attı. Tüm turnuvalarda 25 gol atmayı başardı ve takım arkadaşlarına 28 asist yaptı. Harry Kane ile kurduğu muhteşem ortaklık, Münih ekibinin Bundesliga şampiyonluğunu kazanmasına büyük katkı sağladı. Sahadaki yaratıcılığı ve hızlı karar verme yeteneği, Real Madrid scoutlarını kayıtsız bırakmadı.

Fransa milli takımıyla 2026 Dünya Kupası yarı finaline kadar ulaşan futbolcu, Kylian Mbappe ve Ousmane Dembele gibi yıldızlarla birlikte takımın lider güçlerinden biri haline geldi. Reading gibi mütevazı bir kulüpten başlayan yolu, kısa sürede Allianz Arena'ya ve dünya sahnelerine uzandı. Bu durum, transfer piyasasındaki değerinin hızla artmasına neden oldu.

Real Madrid yönetimi, Olise'yi takımın hücum potansiyelini daha da artıracak önemli bir parça olarak görüyor. Madrid kadrosunda halihazırda birçok Fransız yıldızın bulunması, Michael'ın İspanya başkentine uyum sürecini kolaylaştırabilir. Ancak rekor düzeydeki bir bedelle gerçekleşecek transfer, her zaman futbolcunun omuzlarına büyük bir sorumluluk yükler.

Şimdilik Bayern yönetimi liderini bırakmaya niyetli değil ancak 200 milyon Euro'nun üzerindeki bir teklifin her kulübü düşündüreceği aşikar. Önümüzdeki aylarda Michael Olise hakkındaki transfer dedikodularının daha da alevlenmesi ve yaz transfer döneminin ana olayı haline gelmesi bekleniyor.