Inter kadrosunu güçlendiriyor: Cristian Romero'nun İtalya'ya dönmesi bekleniyor

İtalya'nın son şampiyonu Inter, savunma hattını güçlendirmek için ciddi bir adım attı. Milano ekibi Nerazzurri, Arjantin milli takımı oyuncusu ve Tottenham kaptanı Cristian Romero'nun transferi için görüşmeleri hızlandırdı. Bu transfer, Milano temsilcisi için mevcut yaz transfer dönemindeki en önemli hedef konumunda. Bu haberi Goal.com bildiriyor. aktarıyor.

Sportitalia'nın haberine göre, oyuncunun menajeri Ciro Palermo şu anda Milano'da bulunuyor. Inter Sportif Direktörü Piero Ausilio da şehre döndü ve önümüzdeki saatlerde taraflar arasında belirleyici bir görüşme yapılması bekleniyor. Taraflar arasındaki ilk temaslar dün gece kuruldu ve müzakereler hızlı bir şekilde devam ediyor.

Transfer bedeli ve mali şartlar

Tottenham kaptanını bırakmaya hazır ancak Londra kulübü yönetimi oyuncu için 50 milyon Euro'dan az olmayan bir bonservis bedeli talep ediyor. Cristian Romero, geçen yıl İngiliz kulübüyle 2029 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzalamıştı. Yıllık maaşı vergilerle birlikte 12 milyon Euro'yu buluyor, bu da Inter için mali açıdan büyük bir sorumluluk anlamına geliyor.

Inter savunma hattında ciddi sorunlar yaşıyor. Francesco Acerbi, Matteo Darmian ve Stefan de Vrij gibi tecrübeli savunmacıların takımdan ayrılmasının ardından teknik direktör, yeni sezon başlamadan önce güvenilir bir defans oyuncusuna ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle Romero seçeneği kulüp için mutlak öncelik olarak belirlendi ve diğer alternatifler geçici olarak askıya alındı.

İtalya'ya dönüş ve kulüple yaşanan gerginlik

İtalya ligi, Cristian Romero için yabancı bir yer değil. 2018'den 2021'e kadar Serie A'da Genoa ve Atalanta formaları giydi. Arjantin ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan savunmacının Tottenham ile ilişkileri son aylarda önemli ölçüde bozuldu. Bunun nedeni, oyuncunun sakatlığını tedavi ettirmek için kulüpten izinsiz Arjantin'e gitmesiydi.

Ayrıca Tottenham'ın yeni bir teknik proje başlatması ve takımda büyük değişiklikler yapılması nedeniyle Romero yeni planlarda yer almıyor. Transfer gerçekleşirse Inter, sadece tecrübeli bir savunmacıya değil, aynı zamanda sahada gerçek bir liderlik yeteneğine sahip bir oyuncuya da kavuşmuş olacak. Şu anda taraftarlar ve uzmanlar müzakerelerin sonucunu yakından takip ediyor.