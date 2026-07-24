Avustralya kıyılarında gizemli “uzay küreleri” bulundu: Uzmanlar inceleme başlattı

Avustralya'nın Queensland eyaletindeki Forrest Beach kıyısı yakınlarında sıra dışı metal küreler bulundu. İlk verilere göre bu nesnelerin, atmosferin yoğun katmanlarından geçerek yeryüzüne düşen uzay enkazı olduğu düşünülüyor. Bu keşif sadece yerel halkın değil, uluslararası uzay ajanslarının da dikkatini çekti. Konuyla ilgili Ixbt.com haber veriyor.

Temmuz ayı başında tespit edilen altı metal küre, kurtarma ekipleri tarafından derhal kordon altına alındı ve bölgenin güvenliği sağlandı. Uzmanlar, bulguları detaylı bir şekilde incelemek üzere özel laboratuvarlara götürdü. Şu an için bu nesnelerin tam olarak hangi ülkeye veya şirkete ait olduğu resmen doğrulanmamış olsa da, kökenleri hakkında ciddi tahminler bulunuyor.

Roket parçası olma ihtimali yüksek

Australian Space Agency tarafından verilen bilgilere göre, bu “uzay küreleri” roket taşıyıcılarının yüksek basınçlı tankları olabilir. Bu tür parçalar genellikle titanyumdan üretilir. Titanyum, dayanıklılığı ve ısıya karşı direnci ile öne çıkar; bu da onun atmosfere girişteki ekstrem sıcaklıklara dayanarak yeryüzüne neredeyse hiç hasar almadan ulaşmasını sağlar.

Uzmanlar, uzay araçlarının bu tür parçalarının yörüngeden çıktıktan sonra yeryüzünde sıkça karşılaşılan bir durum olduğunu belirtiyor. Ancak bu tür parçaların Dünya'ya dönüş yörüngeleri ve davranışları henüz yeterince incelenmiş değil. Bu durum, uzay uçuş güvenliği ve atık yönetimi konusunu bir kez daha gündeme getiriyor.

Avustralya — uzay enkazlarının “uğrak noktası”

Kıta, coğrafi konumu nedeniyle sık sık uzaydan düşen nesnelerin adresi oluyor. Daha önce burada Skylab istasyonunun parçaları, SpaceX Dragon kapsülünün kalıntıları ve çeşitli roket bölümleri bulunmuştu. Bu seferki bulgular da uzay keşif sürecinde oluşan atık sorununun ne kadar güncel olduğunu gösteriyor.

Yerel yönetim ve uzmanlar vatandaşları uyararak şu kurallara uyulmasını istiyor:

Şüpheli metal nesnelere kesinlikle dokunmayın;

Bulgu hakkında derhal acil durum ekiplerine haber verin;

Nesnelerin etrafında güvenli bir mesafe bırakın.

Şu anda Australian Space Agency, uluslararası ortaklarla birlikte bu kürelerin hangi göreve ait olduğunu belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Yakın zamanda laboratuvar analizleri sonucunda nesnelerin içeriği ve kesin görevleri hakkında resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.