Münih'in Bayern kulübü, yıldız forveti ve İngiltere milli takımı kaptanı Harry Kane ile mevcut sözleşmesini uzatmak için resmi görüşmelere hazırlanıyor. Mevcut sözleşmesi gelecek sezonun sonunda sona erecek olan 32 yaşındaki forvet, kulübün uzun vadeli planlarında merkezi bir yer tutuyor. BBC Sport'un haberine göre, taraflar önümüzdeki haftalarda yeni anlaşmanın detaylarını görüşmeye başlayacak. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Harry Kane, 2023 yılında Tottenham'dan Münih ekibine transfer olduğundan bu yana fenomenal sonuçlar elde etmeye devam ediyor. Alman devinin formasıyla bugüne kadar 147 maça çıkan oyuncu, rakip fileleri 146 kez havalandırmayı başardı. Bu gol yollarındaki etkinlik, Bayern yönetimini futbolcuyu mümkün olduğunca uzun süre takımda tutmaya teşvik ediyor. Münih ekibi, golcüsünün geleceğini garanti altına alarak kadroda istikrarı korumayı hedefliyor.

Avrupa devleri ve Suudi kulüplerinin ilgisine rağmen

Son zamanlarda Harry Kane'in hizmetlerineve Suudi Arabistan'ın Al-Hilal kulüpleri tarafından ciddi ilgi gösteriliyordu. Ancak futbolcunun kendisi Almanya'daki hayatından tamamen memnun ve Münih şehrine tamamen uyum sağlamış durumda. Goal.com verilerine göre, Kane şimdilik başka bir kulübe transfer olmayı veya İngiltere Premier League'e dönmeyi düşünmüyor.

Bu karar, futbolcunun İngiltere ligi tarihinin en golcü oyuncusu olma hayalinden vazgeçtiği anlamına da gelebilir. Şu anda Alan Shearer 260 golle Premier League rekorunun sahibi. Kane Almanya'da kalmayı tercih ettiği sürece, bu rekoru kırma şansı neredeyse ortadan kalkıyor. Yine de golcü oyuncu için takım kupaları ve Şampiyonlar Ligi'ndeki başarı öncelikli olmaya devam ediyor.

Bayern yönetimi, görüşmeleri takvim yoğunlaşmadan önce tamamlamayı planlıyor. Kulüp, Kane ile yeni bir anlaşmaya vararak sadece yerel ligdeki hakimiyetini korumayı değil, aynı zamanda uluslararası arenada da konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Futbolcu takıma katıldığından bu yana iki kez Bundesliga şampiyonluğu ve Almanya Kupası'nı kazanmayı başardı.

Özbek futbolseverler için de Harry Kane'in Münih'te kalması ilginç bir haber, zira Alman futbolu ve Bayern markası ülkemizde geniş bir kitleye sahip. Kane'in istikrarlı oyunu ve profesyonel yaklaşımı, onu Bundesliga tarihindeki en başarılı lejyonerlerden biri haline getiriyor. Önümüzdeki haftalarda tarafların sözleşmenin mali şartları ve süresi konusunda bir karara varması bekleniyor.